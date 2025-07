A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), por meio do SESI Minas, doou R$ 5 milhões à Fundação Gaúcha de Bancos Sociais, entidade que mantém trabalho de assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade e é mantida pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) e pelo SESI/SENAI do Estado.

“Temos certeza da aplicação dos recursos de maneira assertiva para o socorro às pessoas atingidas pelas chuvas nessas primeiros dias, em que a ajuda ainda é mais escassa”, disse o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, que também fez um apelo aos mineiros para a doação aos gaúchos. “Gostaríamos que mais pessoas se engajassem nesse nosso projeto e, por isso, convido os industriais de Minas Gerais ou cidadãos que queiram contribuir, para que façam sua doação à Fundação Gaúcha de Bancos Sociais pela chave PIX: financeiro@bancossociais.org.br”, completou.

O presidente da FIEMG ressaltou ainda que a entidade vai trabalhar junto ao Congresso Nacional para que medidas aprovadas durante a pandemia de Covid-19 para a manutenção de empregos possam ser reeditadas para as empresas gaúchas ou companhias que mantêm operações no Rio Grande do Sul possam se reerguer após a tragédia que atinge o Estado.

Doações

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e os Sindicatos Industriais, com apoio da Fundação Gaúcha de Bancos Sociais, estão arrecadando recursos financeiros e donativos para os atingidos pelas enchentes no estado. Você pode ajudar financeiramente por PIX ou com entregas de donativos na sede dos Bancos Sociais.

Chave pix: financeiro@bancossociais.org.br

Endereço para entregas de donativos: Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1928 – Bairro Sarandi – Porto Alegre/RS