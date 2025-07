A vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), Vanja Honorina, juntamente com a diretora secretária adjunta Valéria Lemos e a diretora institucional Flávia Fachinelli, participam da IV Conferência Nacional da Mulher Advogada, este que é considerado o maior evento da advocacia feminina do Brasil.

Organizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio de sua Comissão Nacional da Mulher Advogada, o evento acontece em Curitiba, nos dias 14 e 15 de março. Sob o tema central “Evolução e Protagonismo”, a conferência tem como objetivo debater as principais bandeiras do universo feminino frente aos desafios da advocacia contemporânea com a realização de painéis, mesas-redondas e debates que abordam questões cruciais para o avanço das mulheres no campo jurídico.

Presidência feminina

Durante a solenidade, o presidente do CFOAB, Beto Simonetti, transmitiu a presidência da entidade, nos dias 14 e 15, para a secretária-geral adjunta, Milena Gama.

Ele reiterou, em seu discurso, que é o primeiro presidente da Ordem a implementar uma dinâmica de paridade absoluta de gênero. “Tenho a clareza de que participo de um marco histórico e que, para corrigir os erros do passado, devemos estar atentos o tempo todo para não permitir retrocessos e erros”, disse.

“A vocês, que reconhecem sua força e, assim se descobrindo, transformam espaços, superam desafios e, sobretudo, unem-se na luta pela igualdade, trago uma mensagem clara e poderosa: a OAB são vocês”, complementou.

Durante o evento, foram discutidos temas como equidade salarial, acesso à justiça, enfrentamento da violência de gênero, representatividade nos espaços de poder e outros desafios enfrentados pelas mulheres advogadas. Além disso, foram apresentadas propostas e estratégias para fortalecer a participação feminina nos mais altos níveis da advocacia e da sociedade como um todo.

A IV Conferência Nacional da Mulher Advogada é um espaço de troca de experiências, networking e fortalecimento de laços entre as profissionais do direito.

