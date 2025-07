A capital de Minas vai se transformar, entre 16 a 18 de abril, no epicentro da moda, durante a 31ª edição do Minas Trend. O evento promovido pela FIEMG – Federação das Indústrias de Minas Gerais, considerado o maior salão de negócios do segmento da América Latina, vai reunir lançamentos das coleções de primavera-versão 2025. Serão mais de 100 marcas distribuídas nos setores de vestuário, joias e bijuterias, bolsas e calçados, lingerie, moda-praia e sleepwear, além de marcas do setor Kids, Baby e Teens, estreantes no evento.

Ao abordar a evolução da semana de moda mineira, ao longo de uma longeva trajetória de mais de 16 anos, o Minas Trend contemplará, nesta edição, o tema “Onde a moda movimenta o mercado”, que ressalta o evento como uma verdadeira “vitrine” de tudo que é criado, produzido e comercializado no mercado da moda mineira e brasileira. Além de reforçar seu papel de conectar pessoas, atualizar as tendências do setor e capacitar os participantes com uma programação de conteúdos voltadas aos negócios.

De acordo com Mariângela Marcon, presidente da Câmara da Moda da FIEMG, a conexão e a interatividade propostas nas últimas edições refletiram novas possibilidades e negócios com a moda. A importante novidade da edição é que o evento se transforma e expande, pois abriu as portas para cidade e trará um novo formato de participação, o projeto Minas Trend Showroom, que contará com 19 marcas de vestuário participando diretamente de suas sedes. Traremos para Belo Horizonte o movimento da moda, onde além do Minascentro, diversos pontos da cidade estarão recebendo compradores de todo Brasil.

Entre as novidades da temporada, a moda infantojuvenil (de zero a 16 anos) ganha destaque no Minas Trend Kids – Baby e Teens. A ação, iniciativa da Câmara da Indústria do Vestuário e Acessórios da FIEMG, com o apoio do Sindivest-MG, irá participar, pela primeira vez, com 20 estandes no Salão de Negócios.

Com uma programação repleta de atividades que abrangem tanto o Minascentro quanto outros locais icônicos de BH, como o Museu da Moda de Belo Horizonte (Mumo), espaços do Circuito Liberdade e o P7 Criativo, além do ambiente virtual, a 31ª edição do Minas Trend reitera o compromisso de gerar negócios, disseminar informações sobre todas as nuances que envolvem a cadeia produtiva, bem como o de aproximar ainda mais as pessoas do evento.

A extensa programação do Minas Trend engloba ainda workshops, palestras, talks e lives sobre tendências, marketing, inovação, negócios, entre outros temas.