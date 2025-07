Dois milhões e meio de reais e mais de 29 mil advogados beneficiados. Esses são os números computados pela Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG) referentes a um programa de anuidades. O valor foi repassado para a OAB-MG, nesta terça-feira, 12, pelo presidente da CAAMG, Gustavo Chalfun é pela diretora tesoureira, Silvina Mendes.

Gustavo Chalfun explicou que esses valores são provenientes de um programa denominado CAA Devolve, que faz jus à retenção de uma porcentagem dos valores pagos no plano de saúde da CAAMG. “Tudo aquilo que é gasto pela advocacia com o plano de saúde, é devolvido em 1% a OAB-MG. Isso valoriza o trabalho conjunto entre a Caixa de Assistência e a OAB-MG, liderada pelo presidente Sérgio Leonardo. Este valor é fruto da parceria entre a CAAMG e a OAB-MG, valorizando a advocacia”, destacou Gustavo.

Valorização da advocacia

O benefício é automático. Toda vez que o profissional da advocacia paga uma mensalidade para a CAAMG, pelos produtos e serviços que consome, seja associado ao plano de saúde, na compra de produtos da drogaria assistencial ou ao utilizar a certificação digital, a Caixa devolve para ele 1% através do desconto que será dado na sua anuidade da OAB-MG no final do exercício, sem necessidade de aderir ou se associar. Para os usuários do plano OAB CAA + Saúde basta acessar com CPF e senha utilizada no portal para ter acesso ao extrato.

Neste ano, o período de apuração da pontuação foi de 01/11/2022 a 31/10/2023, para a concessão do desconto. Ou seja, os créditos obtidos durante o ano de 2023 já virão debitados no boleto da anuidade da OAB-MG de 2024 (o valor exato é R$2.489.925,19).

Muitos benefícios à advocacia mineira

A CAAMG oferece inúmeros programas e benefícios para a advocacia mineira, inclusive facilitando a interiorização dos serviços, uma das marcas da atual gestão. Todos os advogados e estagiários com inscrição na OAB-MG, estão automaticamente inscritos na CAAMG e podem usufruir desses benefícios.

Esse é mais um compromisso da CAAMG para gerar excelência na assistência à advocacia, estando presente em cada momento da vida dos advogados mineiros.

Serviço:

Para verificar se você tem valores a serem descontados da anuidade da OAB, acesse:

https://azero.admex.com.br/