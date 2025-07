O Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), Gustavo Chalfun, recebeu na manhã do dia 31 de outubro, a visita da Ouvidora Geral da OAB/MG Gláucia Fernandino de Castro.

O encontro teve como objetivo principal a definição de procedimentos alusivos à Ouvidoria no âmbito da CAAMG, destacando a importância desta ferramenta de gestão, que além de representar a advocacia mineira, auxilia a Instituição na tomada de decisão, na busca do aperfeiçoamento dos seus benefícios e no melhoramento permanente do tratamento de seus beneficiários.

“A reunião foi muito produtiva, alinhando na oportunidade, as diretrizes para o tratamento de demandas provenientes da Ouvidoria, em observância aos Provimentos 123/2007 e 192/2019, bem como à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A atenção dispendida pelo Presidente à Ouvidoria da OABMG e CAAMG, demonstra o compromisso da Instituição com a transparência, ética e com a qualidade dos serviços prestados, contribuindo para uma gestão mais eficiente.”

