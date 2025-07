Já estão abertas as inscrições para a Competição Acadêmica - Prática Jurídica.

A competição é destinada aos estagiários e estagiárias de Direito com o objetivo de oferecer aos estudantes, experiências por meio de eventos ou julgamentos simulados por meio de simulações da prática jurídica das áreas Cível e Criminal.

As competições acadêmicas de direito oferecem aos estudantes de direito experiência no mundo real através de eventos ou julgamentos simulados, onde argumentam e defendem casos. Advogados experientes julgam os eventos, oferecendo feedback construtivo aos estudantes. Estas competições ajudam os alunos a desenvolver habilidades de argumentação, escrita jurídica e apresentação, que são essenciais para a prática do direito.

Certificados de horas complementares são expedidos pela CAAMG.





Inscrições até 24 de setembro pelo e-mail competiçãoacademica@caamg.com.br

Edital e informações pelo https://caamg.org.br/competicao-academica-caa-mg/