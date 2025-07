O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), Gustavo Chalfun, autorizou hoje a construção da sede própria da 122ª subseção da OAB, em Janaúba, no Norte de Minas. A autorização foi concedida durante visita do presidente da subseção, Leonardo Francisco de Souza, à sede da Caixa, em Belo Horizonte. O gesto do presidente Gustavo Chalfun concretiza, no Mês da Advocacia, um antigo sonho da classe de advogados e advogadas do município.

“Recebemos a doação do terreno, feita pela Prefeitura de Janaúba, em 2018. Desde então, lutamos para a construção do imóvel. Foram várias as tentativas, até que a atual gestão da CAAMG e da OAB-MG atendeu o nosso pedido. A obra da nova sede é um avanço muito grande”, disse Leonardo Francisco, em representação à diretoria da 122ª subseção da OAB-0MG.

A OAB Janaúba, que conta com mais de 350 advogados inscritos, funciona em um imóvel alugado, com pouca acessibilidade e conforto para os profissionais. A previsão é de que a obra da nova sede seja iniciada em setembro deste ano no terreno de 960 metros quadrados, no Bairro Esplanada.

“Além de trazer mais conforto para os advogados e advogadas, o espaço próprio vai gerar pertencimento, fortalecendo a classe e o reconhecimento dela pela sociedade. Aquele que não tem uma casa não tem uma identidade. Ganharemos mais força”, destacou Leonardo Francisco.

