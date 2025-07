Quem trafega pela rodovia BR-381, no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares, vai poder contar com mais segurança em breve. Isso porque a duplicação da via foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na terça-feira, 7.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema e o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Aro, celebraram a decisão logo após uma reunião com o ministro do TCU, Antônio Anastasia e o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Principal interlocutor entre Governo do Estado e o governo federal, Marcelo Aro, tratou o tema como a realização de um sonho do povo mineiro. “Todo mineiro já cansou de ouvir promessas sobre esse assunto e, por isso, fomos atrás de uma solução séria junto ao governo federal. Sem fazer promessa e sem fazer barulho, avançamos. Estivemos com o Ministro de Infraestrutura Renan Filho, e fizemos essa solicitação. Ele foi rápido e fundamental nesse processo, registro aqui nossos agradecimentos a ele e a todo Governo Federal. Também nos reunimos com o relator do processo da BR-381 no TCU, o Ministro Antônio Anastasia e fizemos o pedido”, explicou Aro.

Estudos da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) revelou que, apenas em 2021, mais de 2 mil acidentes com 162 mortes foram registrados ao longo das 500 curvas.

Ainda de acordo com o secretário da Casa Civil de Minas Gerais, a previsão é de que até novembro o edital estará pronto para ser publicado e a obra licitada. Marcelo Aro destacou que o documento precisava de adequações para que se tornasse atrativo para a iniciativa privada. “Agora, a ANTT e o Ministério dos Transportes farão as modificações necessárias para que o edital seja publicado nos próximos meses”, concluiu Aro.