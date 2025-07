O Encontro de Presidentes de Subseções da OAB-MG e de Delegados da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais aconteceu em 2 e 3 de junho, em Caldas, no Sul de Minas Gerais. A reunião contou com a presença do presidente da CAAMG, Gustavo Chalfun, do diretor Institucional, Luiz Paulo Moreira e do diretor de Regionalização, Antonio Carlos Pelucio.

O evento é organizado pela CAAMG e pela OAB-MG e tem como objetivo reunir e ouvir demandas de presidentes e delegados das subseções próximas a Caldas. Representantes de outras 11 cidades sul-mineiras também estarão presentes nas atividades e debates. Os delegados são os representantes da CAAMG nas subseções. Eles apresentam os projetos e benefícios instituídos pela entidade à advocacia no interior.

Confira lista de dirigentes participantes:

· Poços de Caldas: Presidente: Ricarth Santiago Delegado: Luiz Gustavo

· Botelhos: Presidente: Nivaldo Souza Delegado: Tiago Rogério

· Santa Rita de Caldas: Presidente: Antônio Belasque Delegado: José Leoncio

· Andradas: Presidente: Matheus Henrique Delegado: Fabiana Pizano

· Ouro Fino: Presidente: Hellison Rivelli Delegado: João Luiz

· Pouso Alegre: Presidente: Graziela Parreira Delegado: Edson Raimundo

· Jacutinga: Presidente: Júlia Fagundes Delegado: Dévison Soares

· Borda da Mata: Presidente: João Carlos de Rezende Delegado: Jean Carlos Santucci

· Campestre: Presidente: João Miranda Delegado: Luiz Roberto Silva

· Machado: Presidente: Everton Lima Delegado: Larissa Perez

· Poço Fundo: Presidente: Maria das Graças Delegado: Henrique Carvalho

