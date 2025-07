Os impactos da reforma tributária nos municípios, inserção no mercado de carbono, cidades inteligentes, empreendedorismo na gestão pública, consórcios intermunicipais para viabilizar serviços públicos, são alguns dos mais de 300 assuntos atuais ligados à administração pública municipal que estarão presentes nas palestras e painéis do 38º Congresso Mineiro de Municípios. Promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), o maior evento municipalista de entidade estadual do Brasil acontece nos dias 9 e 10 de maio de 2023, no Expominas, em Belo Horizonte, já conta com um número recorde de inscritos e promete ser um importante momento de discussão e aprendizado para os participantes.

Com o tema “Governança, Sustentabilidade e Inovação na Gestão Pública”, a 38ª edição do Congresso vai ao encontro dos objetivos da atual gestão da AMM, presidida pelo prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius. “Mostraremos aos gestores, servidores e para toda a sociedade que a entidade está se modernizando e se alinhando com a eficiência e a tecnologia. Queremos deixar uma marca de empreendedorismo e planejamento, como forma de garantir eficiência e transparência, assim como a sustentabilidade e a inovação”, convida o presidente da AMM.

Além dos seminários e palestras técnicas, a AMM disponibilizará um espaço, dentro do Congresso, dedicado para o atendimento técnico especializado aos gestores e servidores municipais, dentro das diversas áreas da administração pública. No espaço, os participantes também poderão conhecer mais os serviços oferecidos pela entidade, com a apresentação dos produtos que otimizam a gestão pública, como o Observatório AMM, o Diário Online, o AMM Licita, o Portal das Transferências, entre outros.

Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal

Os participantes do 38º Congresso Mineiro de Municípios poderão conferir também a entrega do “XI Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal”, durante o evento, quando serão informados os vencedores da edição. Em 2023, o Prêmio contemplará cinco eixos: Desenvolvimento Econômico, Educação, Governança, Meio Ambiente e Saúde.

A premiação oferecida pela AMM visa mostrar que é possível empreender no âmbito público municipal, transformando os projetos bem-sucedidos de políticas públicas em mecanismos para uma gestão moderna, voltada para resultados efetivos, contribuindo no desenvolvimento municipal e na qualidade de vida dos cidadãos.

Para o presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius, que foi vencedor do Prêmio no eixo Saúde, ser reconhecido por meio do “Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Pública Municipal” significa “se destacar, evidenciando e incentivando a melhoria gerencial rumo à inovação, à redução de custos, à qualidade dos serviços e à satisfação do cidadão, visando valorizar esses projetos e ideias. Qualificar a gestão pública municipal é prioridade para a AMM. O Prêmio é o reconhecimento das boas gestões nos municípios mineiros”.

Feira para o Desenvolvimento dos Municípios

Juntamente com o Congresso Mineiro de Municípios, a AMM promove a Feira para o Desenvolvimento dos Municípios, que conta com a participação de expositores das mais diversas áreas. No local, estarão reunidas instituições, empresas e prestadores de serviços, que acreditam no potencial dos municípios mineiros e na capacidade de obter melhores resultados das administrações. Um momento oportuno para se difundir conhecimento, fazer intercâmbio de experiências e interagir com os participantes dos diferentes setores que integram a administração pública, além de fazer contatos com potenciais investidores.

