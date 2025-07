Na sede da Associação Mineira de Municípios (AMM), em Belo Horizonte, o presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital do Estado de Minas Gerais (Sindijori), Rodrigo Silva Fernandes, o coordenador do Núcleo Sindijori de Comunicação - NSC, Roberto Cathoud, se reuniram com o diretor de Comunicação e Eventos da entidade, Lu Pereira, em busca de consolidação de parcerias para a divulgação do 38º Congresso Mineiro de Municípios. Considerado o maior congresso municipalista estadual do país, o evento acontece nos dias 9 e 10 de maio de 2023, no Expominas, em Belo Horizonte, sob o comando do presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius (sem partido). A AMM e o Sindijori estão estreitando relacionamento a fim de identificar, valorizar e divulgar boas práticas municipalistas e a imprensa do interior que tem apoiado os municípios.

“Governança, Sustentabilidade e Inovação na Gestão Pública” será o tema do 38º Congresso Mineiro de Municípios, tradicional evento promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), que acontece nos dias 9 e 10 de maio de 2023, no Expominas, em Belo Horizonte. Considerado o maior congresso municipalista estadual do Brasil, o evento reúne autoridades, agentes municipais e políticos de renome para discutirem assuntos relacionados às perspectivas do país e dos municípios.

O tema escolhido para a 38ª edição do Congresso Mineiro de Municípios vai ao encontro dos objetivos da atual gestão da AMM, presidida pelo prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius. “Queremos mostrar para os gestores, servidores e para toda a sociedade que a entidade está se modernizando e se alinhando com a eficiência e a tecnologia. Queremos deixar uma marca de empreendedorismo e planejamento, como forma de garantir eficiência e transparência, assim como a sustentabilidade e a inovação. Estão todos convidados para participar do 38° Congresso Mineiro de Municípios, com acesso a informações privilegiadas, formas modernas de gestão de recursos e projetos”, convida o presidente da AMM.

Promovido anualmente, o Congresso tem a expectativa de reunir dez mil participantes durante os dois dias, com a presença de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, agentes da gestão pública municipal, formadores de opinião; imprensa e sociedade civil. Durante os dois dias, o público terá acesso a seminários e salas técnicas com discussões relevantes ao dia a dia da administração pública, tendo como foco o desenvolvimento econômico dos municípios e a qualidade de vida da população