1º de junho

O Sindiextra, representado por seu presidente, compareceu ao encontro de negócios com a missão da Suíça, no evento promovido pelo Centro Internacional de Negócios da Fiemg realizado no Edifício Albano Franco.

Luís Márcio representou o presidente Flávio Roscoe, da Fiemg, na abertura do Seminário de 2022 do Projeto Estadual de Reconvenção Produtiva dos Territórios Minerados, que congrega a Amig, o Ibram, a Fiemg, o Sebrae, o BDMG, a SEDE e o Governo de Minas Gerais, realizado no Expominas.

À noite, participou do coquetel oferecido pela missão da Finlândia, no Parque do Palácio.

02 de junho

O presidente do Sindiextra, Luís Márcio, representou o presidente da Fiemg, Flávio Róscoe, no encontro de negócios com a missão da Finlândia, promovido pelo Centro Internacional de Negócios da Fiemg, no Edifício Robson Andrade.

Participou ainda do almoço oferecido pelo presidente da Fiemg ao General Braga Neto, assessor especial da Presidência da República.

07 de junho

Foi concluído o estudo do estatuto que possibilitará colocar de pé o Instituto Ambiental de Mineração e Energia que irá associar o Sindiextra e o Sindicato Intermunicipal de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia do Estado de Minas Gerais. A fase agora é de captar o seu financiamento.

14 de junho

O conselheiro deliberativo do Sindiextra, Eduardo Couto, da Cedro Mineração, e o presidente, Luís Márcio, iniciaram a formatação de um conteúdo específico para um projeto de comunicação para o setor mineral ofertado pelo jornal Estado de Minas.

18 de junho

A Vale comemorou os seus 80 anos com um concerto da Orquestra Ouro Preto, no Parque Água Santa, em Itabira, cidade onde iniciou suas operações.

20 de junho

Uma reunião virtual deu início ao processo para o financiamento do projeto de comunicação com o jornal Estado de Minas.

À noite, o presidente Luís Márcio representou o Sindiextra na entrega do Prêmio Tancredo Neves, instituído pelo seminário belo-horizontino Edição do Brasil, aos nossos associados Gustavo Lanna e Lucas Kallas.

A Samarco e a Prefeitura de Mariana mantém um programa ativo de conservação de rodovias vicinais utilizando rejeitos de minério de ferro.

28 de junho

A Samarco recebeu a visita do presidente do Conselho Internacional da Mineração e Metais Rohitesh Dhawan.

O monitoramento da fauna realizada pela CBA ajuda na conservação da Zona da Mata de Minas.

Novo contrato de trabalho com nova programação visual moderniza o contrato tradicional na Anglo American.

29 de junho

Luís Márcio recebeu o chefe de gabinete do vice-governador, Estevão Fiúza, acompanhado do pesquisador Armando Marsarioli e o investidor Carlos Fávaro, que apresentaram um aplicativo para a manutenção preditiva de equipamentos industriais em busca da realização de uma prova técnica em empresa mineradora.

O Diário Oficial da União publicou o decreto nº 11.108 do presidente da República instituindo a Política Mineral Brasileira e o Conselho Nacional de Política Mineral.

30 de junho

A Gerdau foi destaque em ESG da revista Exame na categoria de Mineração, Siderurgia e Metalurgia.