Nos dias 01 e 02 de junho a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais realizou, em Belo Horizonte, o Encontro de Delegados da CAA/MG – Gestão 2022/2024. Quase duzentos representantes de todo o estado participaram das atividades.

O encontro teve como objetivo apresentar aos delegados(as) todos os setores da instituição, os benefícios, serviços e produtos oferecidos à advocacia mineira pela CAA/MG.

Os coordenadores de cada setor, juntamente com a diretoria, reforçaram a importância de cada delegado(a) levar para as subseções as informações sobre os benefícios que a CAA/MG oferece, a fim de que todos da advocacia do estado saiba que podem usufruir de diversos produtos e serviços. Ao final das apresentações, foi destinado espaço para perguntas e sugestões dos delegados e respostas dos diretores da Caixa de Assistência.

Na ocasião, os presentes puderam conhecer mais sobre o Telemed, serviço de telemedicina gratuita em parceria com o Hospital Albert Einstein; Meu Primeiro Certificado oferecido a todos os advogados(as) recém-inscritos na Ordem; parceria com a Bem Protege que ampliou o auxílio funeral e oferece assistência residencial gratuita; novo processo eletrônico para requerimento de auxílios, dentre outros.

Além das palestras, os delegados(as) e subdelegados(as) também participaram de momentos de congraçamento, quando tiveram a oportunidade de conhecer os colegas eleitos em outras subseções, bem como trocar ideias sobre as experiências desenvolvidas em cada subseção.

Homenagem

Ainda durante o Encontro de Delegados, a diretoria da CAA/MG prestou uma homenagem ao ex-presidente da instituição Sérgio Murilo, que esteve à frente da Caixa da Assistência no período de 2010 a 2016. Sérgio Murilo foi condecorado com a Medalha Lyda Monteiro da Silva, alta honraria concedida pela instituição a importantes personalidades que se destacam em seus campos de atuação, na busca de uma sociedade mais justa e igualitária.

O ex-presidente Sérgio Murilo ficou bastante emocionado ao receber o reconhecimento e, em seu discurso de agradecimento, ressaltou que as conquistas da atual gestão são relevantíssimas para o bem da advocacia mineira.

História

Em agosto do ano de 1980, a secretária Lyda Monteiro da Silva foi vítima de uma carta-bomba, que tinha como destinatário o então presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), Eduardo Seabra Fagundes. Atualmente, a triste data é lamentada, mas serve também como um reforço e estímulo à união da advocacia em torno de seus ideais democráticos e humanitários.