Foi dada a largada para os Jogos da Advocacia Mineira (JAM), promovido pela Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG) da OAB/MG. O site www.jam2022.com.br já pode ser acessado por desktop, tablet ou celular. Todas as informações estão na página: programação, regulamento, formulário de inscrição e esclarecimentos sobre hospedagem e transfer. Está é a 20ª edição do JAM e, segundo o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, Gustavo Chalfun, será o maior JAM da história. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a prática esportiva e reunir a advocacia em um local de congraçamento, diferente dos habituais ambientes corporativos como escritórios, salas e congressos da OAB e unidades do Poder Judiciário. As inscrições estão abertas a partir das 00:00 de 30/5/2022 e serão encerradas às 23:59:59 de 18/6/2022. Os jogos acontecem de 26 a 31 de julho de 2022 no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, e em outras praças esportivas da Região Metropolitana. Sindijori - Artigos - Site dos Jogos da Advocacia Mineira (JAM) da Caixa de Assistência dos Advogados está no ar

