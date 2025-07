Reunião conjunta da Câmara da Indústria de Comunicação e do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais (Sindijori-MG), realizada no dia 13/04, na sede da Federação, foi marcada pela presença da Subsecretaria de Comunicação Social de Minas Gerais (Secom-MG). Os representantes foram Thiago Ângelo, coordenador de mídia, e Lucélia Takako Morioka, do núcleo Central de Publicidade, que explicaram o funcionamento do órgão e o processo de mudança pelo qual está passando.

Segundo eles, os processos da Secom-MG estão sendo digitalizados e isso irá agilizar e melhorar as atividades do órgão e sua relação com os fornecedores. “Estamos fazendo um trabalho de fortalecimento da cadeia de comunicação”, afirmou Marioka. “Atualmente todos os pleitos que recebemos passam por um processo de digitalização e isso garante mais transparência e agilidade”, declarou.



Já Tiago Ângelo, comentou que a assinatura eletrônica e o faturamento digital estão sendo implementados. “Iremos simplificar todos os processos e a assinatura digital é fácil de ser utilizada e é gratuita”, disse.

A primeira reunião da Câmara de Comunicação da FIEMG foi conduzida por seu presidente, Rodrigo Fernandes, que explicou para os membros que, nesta gestão, o Colegiado tratará exclusivamente de temas relacionados ao setor de comunicação. “Até 2021, a Câmara era mista e englobava o Audiovisual. Essa separação mostra a relevância e a força de nossa área para o desenvolvimento de nosso estado”, afirmou Fernandes.