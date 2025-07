Em reunião realizada na semana que passou, entre o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais da OAB/MG (CAA/MG), Gustavo Chalfun, e os representantes do Instituto Wilson Chagas, Marcos Chagas (presidente) e Juliana Lage (diretora), foi ratificado o acordo entre as entidades para atender as advogadas em situação de violência.

O Instituto Wilson Chagas é uma associação sem fins lucrativos que oferece consultoria, assistência jurídica e mediação de conflitos de forma gratuita para pessoas ou grupos vulneráveis.

Em 11 de abril, CAA/MG e Instituto Wilson Chagas formalizarão a parceria em evento na sede da OAB/MG. Na ocasião, serão divulgadas as iniciativas que serão promovidas de atendimento e acolhimento.

Para Gustavo Chalfun, atender as mulheres em vulnerabilidade é um dever de toda a sociedade. "A participação das entidades é essencial para - definitivamente - darmos um basta na violência contra a mulher", enfatiza Chalfun.

Neste mês de março, o Conselho Federal da OAB iniciou a Campanha Advocacia sem Assédio que contempla ações de conscientização, prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual.

De acordo com a diretora do Instituto, Juliana Lage, é fundamental que tenha um local, com uma equipe qualificada, para atender as mulheres. "Desta forma, elas estarão acolhidas e corretamente direcionadas para buscarmos uma solução que dê fim a qualquer tipo de violência", finaliza.