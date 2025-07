A Caixa de Assistência dos Advogados busca sempre estabelecer parcerias que proporcionem os melhores serviços para a advocacia mineira. Visando atender esse preceito, em convênio com a Unimed, disponibiliza para toda a advocacia mineira a possibilidade de adquirir o plano de saúde com o transporte aeromédico, que possui cobertura nacional. Esse serviço é realizado quando o local em que o paciente está não possui recursos para o tratamento e há a necessidade de transferência para um hospital mais próximo, que ofereça os recursos adequados para o tratamento.

O propósito da OAB Saúde é garantir a toda advocacia e seus familiares acesso a serviços médicos de qualidade e com preços acessíveis. Para atender todos os tipos de necessidades em saúde da advocacia mineira, são oferecidos planos com cobertura regional, estadual e também nacional. Além do atendimento em toda a rede credenciada Unimed. E as opções de inclusão de dependentes vão desde cônjuge e filhos, até pais, sogros, irmãos, sobrinhos e netos.

Segundo Laíse Canguçú, Coordenadora da OAB Saúde, o transporte aeromédico é primordial em casos graves ou em que as cidades próximas não possuem o suporte necessário para o tratamento. Laíse complementa dizendo que o transporte aeromédico já foi utilizado pelos usuários do plano de saúde da Caixa de Assistência e foi essencial para o suporte à vida de um paciente que precisou vir da cidade de Pedra Azul para receber cuidados específicos em Belo Horizonte.

SERVIÇO:

OAB Saúde – Caixa de Assistência dos Advogados

Rua Albita, 260, Cruzeiro, Belo Horizonte.

Para mais informações: 31 2103-1604 /1605 /1603