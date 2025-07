Os advogados e estagiários mineiros com a OAB ativa e estudantes de Direito, têm a possibilidade de adquirir planos de saúde da Unimed/BH com valores até 27% menores do que os praticados na empresa comumente para o púbico em geral. Isso se deve à Caixa de Assistência dos Advogados, braço social da OAB, ter como finalidade oferecer à advocacia mineira os melhores benefícios.

Por meio da Caixa de Assistência, a OAB Saúde tem o propósito de garantir a toda advocacia e seus familiares, acesso a serviços médicos de qualidade e com preços acessíveis. Para atender todos os tipos de necessidades em saúde, são oferecidos planos com cobertura regional, estadual e também nacional.

Em todas as opções, há atendimento em toda a rede credenciada Unimed, que conta com hospitais e clínicas de ponta, com diversas especialidades. Além de contar com opcionais que complementam o cuidado com a saúde, como o transporte aeromédico, plano odontológico e assistência familiar.

Laíse Canguçú, Coordenadora da OAB Saúde, comenta que os descontos da OAB Saúde são os maiores do mercado e os advogados ainda contam com um posto de atendimento exclusivo, localizado na sede da CAA/MG. Como também a mesma ressalta que é possível incluir dependentes nos planos dos advogados, sendo eles: cônjuge e filhos, até pais, sogros, irmãos, sobrinhos e netos.

SERVIÇO:

OAB Saúde – Caixa de Assistência dos Advogados - Rua Albita, 260, Cruzeiro, Belo Horizonte. Para mais informações: 31 2103-1604 /1605 /1603