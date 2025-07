A partir desta sexta-feira (20/8), estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas já poderão se inscrever em um dos cursos técnicos oferecidos pelo Trilhas de Futuro, iniciativa do Governo de Minas que tem como objetivo oferecer aos jovens, gratuitamente, cursos técnicos de formação profissional.



Já está disponível o catálogo dos cursos oferecidos pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) por meio da iniciativa. No documento, estão listadas as instituições, cursos e municípios que integram o programa. O catálogo completo dos cursos pode ser acessado no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.



Serão oferecidos cursos de enfermagem, mineração, vestuário, meio ambiente, redes de computadores, entre outros. Os cursos serão gratuitos e ministrados por instituições credenciadas, em 110 municípios mineiros. Além da oportunidade gratuita de formação, todos os alunos selecionados para participar receberão uma ajuda de custo de vale-transporte e alimentação.



A definição dos municípios prioritários e dos cursos oferecidos foi feita a partir da escuta do setor produtivo, de estudos de empregabilidade e da demanda da rede estadual de ensino.



A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) realizou mapeamento com empresas mineiras que responderam a um questionário e apontaram suas demandas por mão de obra. Também foi apresentado um estudo de empresas que estão se instalando no estado com possível demanda de empregabilidade.



Já a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) foi parceira em um estudo sobre qual curso tem a maior demanda de empregabilidade em determinado município.



Inscrições



As inscrições para os cursos ofertados pelo Trilhas de Futuro poderão ser feitas no período de 20 a 30/8, no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.



Poderão se inscrever para as vagas estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio e também jovens que já concluíram essa etapa de ensino.



Pelo menos 70% das vagas contratadas devem se destinar aos estudantes do ensino médio regularmente matriculados na rede pública estadual, sendo as demais vagas distribuídas para os jovens matriculados em outras redes públicas, em redes privadas e, em seguida, para os jovens egressos do ensino médio.



Inicialmente, serão oferecidas 40 mil vagas para cursos técnicos. A previsão é de que as aulas comecem no mês de outubro.