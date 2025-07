SISTEMA FIEMG | Divulgação

As inscrições para o Congresso da InfraBusiness Expo 2025 já estão abertas. O evento acontece entre os dias 12 e 14 de agosto , no Expominas , em Belo Horizonte , e reunirá lideranças empresariais, especialistas, gestores públicos e investidores para discutir os principais temas que impactam a infraestrutura brasileira e seu papel no desenvolvimento econômico e social do país.

A programação técnica se estende por três dias e inclui painéis temáticos, palestras magnas e debates sobre temas como inovação e digitalização na engenharia, financiamento de grandes obras, concessões públicas, sustentabilidade urbana, e o conceito de cidades inteligentes.

Nomes confirmados

Entre os destaques já confirmados estão:

Ricardo Amorim , economista;

Rubens Menin , empresário (MRV, Inter, Log, CNN Brasil, Rádio Itatiaia, Urba, Resia, Conedi);

Mateus Simões , vice-governador de Minas;

Antonio Anastasia , ministro do TCU e ex-governador de MG;

Eugênio Mattar , Executive Chairman da Localiza;

Ana Sanches , CEO da Anglo American;

Guilherme Sampaio , diretor-geral da ANTT;

Henrique Salvador, presidente do Conselho da Rede Mater Dei.

Destaques da programação

Terça-feira – 12/08

Painel de abertura com Flávio Roscoe (presidente da FIEMG), reunindo Eugênio Mattar, Henrique Salvador e Rubens Menin, para discutir os desafios e tendências da infraestrutura em MG, com foco nos R$ 100 bilhões previstos em investimentos.

À tarde, palestras magnas com:

Antonio Anastasia (TCU),

Marco Aurélio de Barcelos (presidente da ABCR),

Guilherme Sampaio (ANTT).

Quarta-feira – 13/08

Painel com:

Fernando Passalio (Copasa),

Rodrigo Tavares (DER),

Leonardo Gomes (Sudecap),

Antônio Gabriel Santos (Dnit-MG),

Mediado por Bruno Baetya Ligório, presidente do Sicepot-MG.

À tarde, palestras magnas com:

Pedro Bruno Barros de Souza (secretário estadual de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias),

Mila Corrêa de Costa (secretária de Desenvolvimento Econômico de MG).

Quinta-feira – 14/08

. Palestra com Hugo Tadeu (Fundação Dom Cabral) sobre inovação, tecnologia e competitividade.

. Apresentação de Ismael Corrêa (Sotreq) sobre desenvolvimento de máquinas de pavimentação.

. Encerramento com Ricardo Amorim, considerado o economista mais influente do Brasil (segundo a Forbes) e maior influenciador brasileiro no LinkedIn.

Sobre o evento

Organizada pela Cubo Eventos, com apoio institucional da FIEMG e do Sicepot-MG, a InfraBusiness Expo se consolida como o principal ponto de encontro da cadeia produtiva da infraestrutura da América Latina. Minas Gerais, com mais de R$ 100 bilhões previstos em investimentos até 2031, foi escolhida estrategicamente como sede do evento.

“A InfraBusiness nasce como uma feira feita por quem vive o setor. Nosso objetivo é gerar negócios reais, atrair investimentos e criar conexões estratégicas entre setor público, mercado e indústria”, afirma Emir Cadar Filho, idealizador do evento e vice-presidente da FIEMG. “Minas é essencial para a construção pesada. Estamos oferecendo uma plataforma inédita de inovação, networking e geração de negócios em um momento decisivo para o futuro da infraestrutura brasileira”, completa.

Feira e inscrições

A expectativa é que a InfraBusiness Expo 2025 receba mais de 30 mil visitantes e movimente cerca de R$ 1 bilhão em negócios. A feira contará com mais de 100 expositores, como Komatsu, Volvo, Scania, JCB, Banco Inter, Itaipu, XCMG e ArcelorMittal, ocupando 30 mil m², sendo 16.500 m² cobertos.

As inscrições para o congresso devem ser feitas no site oficial:

www.infrabusinessexpo.com.br

Lá também está disponível a programação completa e as informações sobre pacotes e modalidades de participação.

Patrocínio: CREA-MG e Prefeitura de Belo Horizonte (via Belotur).

Informações para imprensa:

CORP Comunicação

. Saulo Penaforte – (31) 9 9683-5270 – saulo.penaforte@corpcomunicacao.com.br

. Leonardo Pessanha – (21) 99184-7178 – leonardo.souza@corpcomunicacao.com.br

. Andrea Cândido – (31) 99198-6666 – andrea.candido@corpcomunicacao.com.br