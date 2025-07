FAEMG SENAR | Divulgação

Congresso Nacional da Carne será realizado nos dias 18 e 19 de setembro, em Belo Horizonte

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Congresso Nacional da Carne – Conacarne, que acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro, no centro de eventos Expominas, em Belo Horizonte (MG).

O evento é promovido pelo Sistema CNA/Senar e pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), com o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

O Conacarne reunirá produtores, técnicos, representantes da indústria e formadores de opinião para discutir temas estratégicos do setor, como:

Tendências de consumo da carne bovina no mundo

Qualidade e padrões de produção

O futuro do mercado do boi

Tecnologias aplicadas à produção de carne, entre outros

Os interessados em participar devem procurar a Federação de Agricultura e Pecuária do seu estado. A lista de contatos está disponível no link: www.cnabrasil.org/federacoes

As vagas são limitadas.

A programação completa e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial do evento: www.conacarne.org.br