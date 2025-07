FAEMG SENAR | Divulgação

As últimas semanas foram de comemoração para os produtores de queijo do Norte de Minas, que conquistaram mais de 20 medalhas em duas das mais importantes premiações do país: a ExpoQueijo Araxá e o Prêmio Queijo Brasil / Festival Nacional do Queijo, realizado em Blumenau (SC).

Os destaques vieram de produtores dos municípios de Porteirinha, Manga e Catuti – este último com a maior quantidade de prêmios. A queijaria Xodó, comandada pelo casal Sara Manoel e Marcelo Maurício, levou para casa cinco medalhas no Prêmio Queijo Brasil, incluindo duas de ouro. Com pouco mais de quatro anos de atividade, essa foi apenas a segunda participação da queijaria em concursos.

“Desde que finalizamos os cursos do Senar Minas, começamos a produção. Com o apoio da instrutora Luciana Godinho, fomos aperfeiçoando nossos queijos. Receber cinco medalhas em um concurso com dois mil inscritos é um sonho realizado. O Senar teve papel fundamental para iniciarmos com conhecimento, qualidade e profissionalismo”, afirmou o casal.

Medalha de ouro também em Manga

Também premiados com dois ouros inéditos na ExpoQueijo Araxá, Edivaldo Lôpo de Alkimin e João Vitor Alkimin, gestores do Laticínios Vista Alegre (Manga), comemoraram a conquista. A empresa familiar se destaca pela sustentabilidade e integração na fazenda. A participação no concurso foi incentivada por consumidores e especialistas, que reconhecem a qualidade do produto.

“Iniciamos nossos processos produtivos com os cursos do Senar, ainda no ano 2000, e desde então buscamos aperfeiçoamento. Os queijos premiados são produzidos com a mesma receita há anos. Essa conquista vai muito além das medalhas – representa o reconhecimento de um trabalho sério, feito com dedicação e responsabilidade”, ressaltou João Vitor.

Premiações

ExpoQueijo Araxá (junho/2025)

Premiações do Norte de Minas:

Laticínios Vista Alegre (Manga) Ouro – Queijo de leite pasteurizado, casca lisa (até 15 dias) – Queijo Minas padrão Ouro – Queijo de leite pasteurizado, casca lisa (acima de 181 dias) – Queijo parmesão

Queijaria Estrela da Serra (Porteirinha) Prata – Queijo de leite cru, massa filada – Queijo tipo nozinho

Queijaria Dona Saúde (Porteirinha) Bronze – Categoria Queijo de leite cru



Prêmio Queijo Brasil (10 a 13 de julho, Blumenau/SC)

Premiações do Norte de Minas: