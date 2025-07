FAEMG SENAR | Divulgação

Avaliação positiva está associada à geração de empregos e à qualidade da produção

Uma nova pesquisa realizada pela Quaest, em parceria com o Sistema Faemg, mostra que oito em cada dez mineiros têm uma imagem positiva da agropecuária. O levantamento confirma que o setor segue como o mais bem avaliado da economia mineira, à frente de serviços (66%), indústria automobilística (51%), siderurgia (50%) e mineração (39%).

Além de ser o segmento com a melhor imagem, o agro é apontado como a principal atividade econômica do estado, na opinião de 43% dos entrevistados — superando a mineração, que aparece com 24%. Entre os setores avaliados, o agronegócio também é visto como o que mais contribui para o desenvolvimento de Minas (39%) e o melhor para se trabalhar (31%).

Por que o agro tem imagem positiva?

Entre os 80% que avaliam o setor de forma positiva, os principais motivos citados são:

Geração de empregos (24%)

Produção de alimentos com qualidade (24%)

Promoção do desenvolvimento econômico (16%)

Menor percepção de dano ambiental

Entre os que têm uma imagem negativa do setor (5%), o levantamento aponta queda na percepção de que o agro prejudica o meio ambiente, passando de 22%, em 2023, para 16% este ano. A pesquisa reforça, ainda, que a agropecuária é reconhecida como a atividade econômica mais representativa de Minas Gerais, enquanto a mineração, embora importante, enfrenta maior resistência na opinião pública.

A imagem do produtor rural mineiro

A figura do produtor rural mineiro também foi bem avaliada:

91% o consideram trabalhador

75% o veem como honesto

Um dado que chama atenção é o aumento significativo no número de produtores que participaram de formações técnicas oferecidas pelo Sistema Faemg, que passou de 5% em 2023 para 20% em 2024.

“O Agro está cada vez mais dedicado a promover uma atividade economicamente forte, que respeita o meio ambiente e valoriza o trabalhador rural. A população já reconhece esses valores, e consolidamos a liderança da nossa atividade na percepção dos mineiros”, afirmou Antônio de Salvo, presidente do Sistema Faemg.

Metodologia

A pesquisa Quaest–FAEMG foi realizada entre os dias 8 e 17 de maio, com 3.504 entrevistados em todo o estado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.