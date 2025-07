FAEMG SENAR | Divulgação

Entrou no ar nesta segunda-feira (7), data em que se celebra o Dia do Produtor Rural Mineiro e os 74 anos da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), a campanha publicitária “Camisa Verde Que Transforma”. Com foco no fortalecimento da imagem institucional do Sistema Faemg Senar e na valorização do produtor rural mineiro, a iniciativa busca ampliar o reconhecimento da marca junto à sociedade e posicionar o Senar Minas como agente de transformação no campo.

O elemento central da campanha é a tradicional camisa verde usada pelos técnicos de campo do Sistema Faemg Senar — profissionais que levam diretamente às propriedades rurais assistência técnica e gerencial, por meio do Programa ATeG, além de outras ações de qualificação. A partir de agora, esse uniforme passa a ser tratado como um ativo proprietário da marca, símbolo do impacto positivo gerado no meio rural.

“A camisa verde representa conhecimento, inovação, gestão e renda para quem produz. Onde ela chega, chega também a transformação que o campo precisa — e que se reflete em benefícios para toda a sociedade”, destaca o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo.

Desenvolvida pela agência Dezoito Comunicação, a campanha será veiculada em todo o estado, com presença em TV aberta e por assinatura, rádio, mídias digitais, redes sociais, painéis eletrônicos, backbus e revistas especializadas.

“A estratégia multicanal visa consolidar o novo posicionamento institucional do Sistema Faemg Senar, promovendo a aproximação com os públicos urbano e rural”, explica o diretor da Dezoito, Helvécio Flores.

“Uma marca forte protege a instituição em tempos de crise e frente à desinformação, aumenta a confiança dos produtores, atrai parcerias e amplia nossa presença nos debates que importam para o agro. Essa campanha é o início de um movimento contínuo de valorização da atuação do Movimento Faemg Senar”, afirma o coordenador de Comunicação do Sistema, Rogério Maurício.

Estratégia

A campanha será desenvolvida ao longo do segundo semestre de 2025, com etapas que destacam o impacto concreto do ATeG nas diferentes cadeias produtivas. A estratégia tem como base os resultados da Pesquisa Quaest – Faemg, que avaliou a percepção da população mineira sobre o agronegócio e revelou que 80% dos entrevistados têm uma imagem positiva do setor.

A pesquisa também apontou que grande parte da população urbana ainda desconhece o trabalho realizado pelo Sistema Faemg Senar.