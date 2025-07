EuroChem | Divulgação

Projeto “Olho Vivo”, da Polícia Militar de Minas Gerais, ganha reforço com 29 novas câmeras e expectativa de redução da criminalidade na região.

SERRA DO SALITRE, MG – 11 de julho de 2025 – Em um avanço importante para a segurança pública de Serra do Salitre e municípios vizinhos, a EuroChem, líder global na produção de fertilizantes, e a Prefeitura Municipal, em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), anunciaram o investimento de R$ 2,6 milhões no Projeto Olho Vivo — sendo aproximadamente R$ 2 milhões aplicados pela empresa e R$ 600 mil pela gestão municipal. A iniciativa busca modernizar o sistema de videomonitoramento local, ampliando o combate à criminalidade e promovendo mais tranquilidade à população.

A EuroChem mantém, desde 2024, um complexo mineroindustrial na cidade, com investimento de US$ 1 bilhão e geração de mais de 1.800 empregos diretos.

A cerimônia de anúncio foi realizada na sede do Quartel da PM em Serra do Salitre e contou com a presença de Evegny Fedoseev, CEO do Complexo; Alan Nunes, gerente de Mineração e Geotecnia; Fernanda Valente, gerente de Comunicação Integrada da EuroChem; Izael Alves da Silva, prefeito de Serra do Salitre; Zélia Azolin, vice-prefeita; os secretários Caíque Fernando Maciel Quirino (Cultura, Turismo e Comunicação) e Eduardo Antônio da Silva Neto (Administração e Finanças); além do tenente Fábio Geraldo Amorim, da Polícia Militar.

Expansão tecnológica e impacto direto

O projeto prevê a instalação de 29 novas câmeras e a modernização da plataforma Hélios, sistema digital da PMMG que permite a identificação automática de veículos roubados, furtados, com documentação irregular ou envolvidos em ocorrências. O sistema emite alertas em tempo real para policiais em campo e para a central de operações, possibilitando respostas rápidas e precisas.

O custo por câmera instalada varia entre R$ 21.870 e R$ 47.440, dependendo da infraestrutura disponível no local — como energia elétrica e conectividade por fibra óptica ou 4G.

“Esse investimento demonstra nosso compromisso com a segurança e o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Acreditamos na tecnologia como aliada da qualidade de vida”, destaca Alan Nunes, gerente da EuroChem.

A gestão municipal ressaltou que essa nova etapa do Olho Vivo amplia a iniciativa iniciada durante a administração do ex-prefeito Paulo Giovani Silveira de Melo, e hoje conta com o apoio de produtores rurais locais, que também financiam a instalação de novas câmeras em áreas estratégicas.

“Sem potencializar a vigilância do sistema Hélios nas áreas urbanas e rurais, criminosos encontram facilidades que não existem em outras regiões do estado. A expansão da cobertura vai nos permitir ações mais pontuais e eficientes”, afirmou o tenente Fábio Amorim, da PMMG.

Desenvolvimento além da segurança

A atuação da EuroChem em Serra do Salitre vai além da segurança pública. O complexo mineiro é a primeira unidade da empresa fora da Europa e peça-chave na cadeia de fertilizantes no Brasil. Quando estiver operando em plena capacidade, deverá produzir 1 milhão de toneladas por ano — o equivalente a 15% da produção nacional de fosfatados.

A planta tem forte viés sustentável, com reutilização de água, geração de 40% da energia consumida internamente, ações de reflorestamento e projetos sociais como doações de ambulâncias, visitas escolares à unidade e rodas de conversa com moradores da região.

Sobre o Projeto Olho Vivo

O Olho Vivo é um programa da Polícia Militar de Minas Gerais que busca ampliar o monitoramento urbano por meio da plataforma digital Hélios, integrando mais de 1.100 câmeras que processam milhões de dados diariamente. A ferramenta já opera em diversas regiões de Minas e contribui diretamente para a redução de crimes com base em inteligência operacional.

Sobre a EuroChem

A EuroChem é uma das líderes globais em nutrição de plantas e uma das únicas produtoras dos três macronutrientes essenciais (nitrogênio, fósforo e potássio). Verticalmente integrada, atua desde a mineração até a distribuição final, com presença em mais de 100 países e mais de 30 mil colaboradores. No Brasil, opera unidades de mistura e logística em todas as regiões, com destaque para o Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre, em Minas Gerais.