O Sistema Faemg Senar foi um dos agraciados na Solenidade de Homenagem aos Destaques de Mérito Ambiental de Minas Gerais – Edição 2025, promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) nesta quinta-feira (17/7), no Auditório JK da Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. O evento reconheceu autoridades, servidores públicos, representantes da sociedade civil e instituições que se destacaram na proteção ambiental e no desenvolvimento sustentável do estado.

Durante a cerimônia, foram entregues a Medalha do Mérito Ambiental e a Moeda Comemorativa de Proteção Ambiental (Challenge Coin) a 114 personalidades e instituições. Entre os homenageados, o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, recebeu a Medalha de Mérito Ambiental pelo trabalho realizado à frente da entidade em prol do desenvolvimento sustentável de Minas Gerais. Já a gerente de Sustentabilidade da instituição, Mariana Ramos, foi agraciada com a Challenge Coin – reconhecimento simbólico que destaca iniciativas diretas de proteção ambiental.

A solenidade teve início com a transmissão remota do pronunciamento do governador Romeu Zema:

“Parabéns a todos os homenageados. Essas honrarias representam o reconhecimento de um trabalho feito com ética, responsabilidade e compromisso com o futuro dos mineiros. Cada um de vocês representa o esforço da minha gestão para proteger nossas riquezas naturais e garantir qualidade de vida para todos”, destacou o governador.

A secretária Marília Melo também enfatizou o papel das instituições e profissionais que atuam em prol do meio ambiente:

“O Mérito Ambiental de Minas Gerais simboliza o reconhecimento público a pessoas e instituições que, com dedicação, coragem e responsabilidade, contribuem para a preservação dos nossos recursos naturais. Hoje homenageamos aqueles que efetivamente agem em defesa do meio ambiente”, afirmou.

Mariana Ramos reforçou o protagonismo dos produtores rurais nas ações ambientais:

“Agradecemos ao governador Zema e à secretária Marília Melo por essa honraria. Dividimos essa premiação com os produtores rurais, verdadeiros guardiões dos recursos naturais. Acreditamos no caminho do equilíbrio: é possível produzir com sustentabilidade e, ao mesmo tempo, garantir segurança alimentar, energética e climática para as presentes e futuras gerações”, concluiu.