Crédito da imagem: Técnicos de Campo ATeG

FAEMG SENAR | Divulgação

As chuvas de granizo causaram prejuízos significativos a produtores rurais na última sexta-feira (25/7), danificando lavouras e pastagens e comprometendo tanto a colheita quanto a produção futura. O Sistema Faemg Senar está atuando no levantamento das áreas impactadas, identificando as culturas afetadas e estimando os prejuízos em curto, médio e longo prazos, além de oferecer orientações técnicas aos produtores.

“Estamos muito preocupados com as chuvas de granizo no Sul de Minas, que afetaram diversos setores produtivos. Estamos atentos a isso e trabalhando em iniciativas que possam solucionar ou atenuar os impactos,” afirmou o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo.

O mapeamento dos danos está sendo realizado com o apoio dos Sindicatos dos Produtores Rurais, associações regionais e dos grupos atendidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).

Cafeicultura

Está marcada, para esta semana, uma reunião da Comissão Técnica de Café do Sistema Faemg Senar para discutir a situação, com a participação de presidentes de Sindicatos e representantes de outras comissões, como as de fruticultura e de hortaliças e flores.

“O Sul de Minas é o maior produtor de cafés do estado, e a cafeicultura foi fortemente impactada”, destacou o presidente da comissão, Arnaldo Bottrel, que também preside o Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha.

Orientações ao produtor rural

O Sistema Faemg Senar orienta os produtores sobre medidas para mitigar os prejuízos econômicos, como emissão de laudos técnicos, acionamento do seguro rural, renegociação de custeio e recomendações agronômicas específicas.

Clique aqui e veja todas as recomendações

Em caso de dúvidas, o produtor deve procurar o Sindicato dos Produtores Rurais de sua região ou entrar em contato com o Sistema Faemg Senar, por meio da Gerência do Agronegócio (GDA), pelo telefone (31) 3074-3050.