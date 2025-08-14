Foto: Reprodução GNM



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Montes Claros cria plano de saneamento

A Câmara Municipal de Montes Claros aprovou, nesta terça-feira (12), o Projeto de Lei de autoria da Prefeitura que redefine e amplia as metas e indicadores do Plano Municipal de Saneamento Básico. O documento original foi instituído pela Lei Municipal nº 4.780, de 2015, e agora passa por atualização. Entre as novas metas estipuladas, destaca-se a previsão de que, até 2033, o atendimento de abastecimento de água alcance 99% da população de Montes Claros. Atualmente, esse índice é de 84,5% e o atendimento de esgotamento sanitário chega a 92,9% e a cobertura de rede de esgoto atinge 98,5%. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/rumo-ao-futuro-montes-claros-estabelece-novas-metas-para-permanecer-entre-as-melhores-cidades-do-pais-em-saneamento-basico/





Ipatinga tem Plano de Mobilidade

A Câmara Municipal recebeu, na segunda-feira, 11, moradores, conselheiros e representantes de diversos segmentos para a Audiência Pública de lançamento do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob), promovida pela Prefeitura de Ipatinga. Aberto à população, o encontro apresentou o plano de trabalho, o cronograma e a metodologia que irão nortear a elaboração do documento. O PlanMob será desenvolvido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, em conformidade com a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/56961/audiencia-publica-marca-lancamento-do-plano-de-mobilidade-urbana-de-ipatinga





Serro faz a Festa do Queijo

A cidade de Serro, no coração do Circuito dos Diamantes em Minas Gerais, volta a ser o centro das atenções com a realização da 39ª edição da Festa do Queijo, que acontece de 22 e 31 de agosto de 2025, convidando turistas, produtores e amantes da boa gastronomia a vivenciarem uma experiência única, que une história, cultura, tradição e muito sabor. Com programação distribuída em dois finais de semana, a festa é considerada um dos eventos mais tradicionais do estado e atrai visitantes de várias partes do país. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/festa-do-queijo-do-serro-chega-a-39a-edicao-celebrando-tradicao-sabor-e-identidade-mineira/





Atleta de Nanuque conquista vice-campeonato

Uberlândia sediou, no último final de semana, o Campeonato Mineiro de Powerlifting 2025, uma das competições mais importantes do calendário estadual do esporte de força. O evento foi realizado no tradicional Praia Clube e organizado pela Federação Mineira de Powerlifting. Representando a cidade de Nanuque, o atleta Ailson Soares conquistou o título de vice-campeão mineiro na categoria até 105 kg, com um total combinado de 672,5 kg nas três provas oficiais da competição: agachamento, supino e levantamento terra. (Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/atleta-de-nanuque-conquista-vice-campeonato-mineiro-de-powerlifting-em-uberlandia





Araxá tem regras para atestados

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implementou novas regras para a emissão de atestados médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e nas Unidades de Atendimento Médico Especializado (AMEs) UniNorte e Unileste. A medida visa otimizar o fluxo de atendimento e aliviar a sobrecarga de trabalho nas unidades, que têm registrado um alto volume de solicitações de atestados sem caráter de urgência. (Clarin.net – Araxá)

https://clarim.net.br/prefeitura-de-araxa-restabelece-novas-regras-para-atestados-medicos-em-unidades-de-urgencia-e-emergencia/





Funcionários de Furnas temem demissões

Funcionários da hidrelétrica de Furnas, em São José da Barra, vêm passando por um momento crítico após a Eletrobras Furnas dar início a demissões de funcionários efetivos e terceirizados. Há uma semana, dois operadores e técnicos, com muitos anos serviço no local, foram desligados, além de cinco secretários. Associações de trabalhadores temem por uma nova onda de demissões, após o fechamento de alguns setores, como o de treinamento e de piscicultura. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/funcionarios-da-eletrobras-furnas-temem-onda-de-demissoes/





Rota Procon-MG no Centro Oeste

O Procon-MG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), realizou mais uma edição do projeto Rota Procon-MG, desta vez na Regional de Divinópolis. As atividades tiveram início no dia 6, no Centro Administrativo da Prefeitura de Divinópolis, com a abertura oficial e o lançamento do curso Condução de Conflitos nos Procons. O curso foi criado a partir de uma demanda identificada na primeira edição do projeto e desenvolvido pela equipe multidisciplinar do Procon-MG. (Portal G37 – Divinópolis).

https://g37.com.br/divinopolis/segunda-edicao-do-rota-procon-mg-fortalece-rede-de-defesa-do-consumidor-na-regional-de-divinopolis/