Foto: Reprodução





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Farmacêutica investe R$ 100 milhões em Minas

A Cimed, terceira maior farmacêutica do Brasil em volume de vendas, acaba de anunciar a ampliação de suas duas plantas fabris localizadas em Pouso Alegre. Com um investimento total de R$ 100 milhões, a companhia irá aumentar em mais de 30% sua capacidade produtiva em um movimento estratégico para suportar a expansão acelerada de suas marcas, principalmente com João e Maria e Carmed Oral care, além da entrada em novas categorias que serão anunciadas até o final do ano. O anúncio acaba de ser oficializado em evento com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. (Estrada Nacional – Pouso Alegre)

https://www.estradanacional.info/post/terceira-maior-farmac%C3%AAutica-do-brasil-investe-r-100-milh%C3%B5es-na-amplia%C3%A7%C3%A3o-de-suas-f%C3%A1bricas-em-minas





Festival do Tropeiro tem premiados

A cidade de Águas Formosas, no Vale do Mucuri, foi palco de uma celebração à cultura, à gastronomia e às raízes mineiras com a festa de premiação do 1º Festival do Tropeiro Mineiro, que movimentou a região e atraiu moradores, turistas e apreciadores da culinária de Minas. No dia 2 de agosto, na 46ª Feagro, no Parque de Exposição Olinto Medrado, em Águas Formosas, foram anunciados os vencedores do concurso gastronômico que elegeu os melhores pratos. Os grandes vencedores foram:1º lugar na Categoria Sabor: Bistrô 2 Irmãos (Santa Helena); 1º lugar na Categoria Criatividade: Cantinho da Lulu (Águas Formosas); 1º lugar na Categoria Apresentação: Sabor da Casa (Bertópolis). (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=30803





Preço do leite tem queda em Minas

O aumento da oferta de leite no campo, resultado do maior investimento por parte dos produtores, aliado ao consumo menor, provocou nova queda de preço em Minas Gerais. Em julho, referente ao leite captado em junho, o produtor recebeu, em média, R$ 2,71 no Estado. O valor ficou 0,73% menor que o praticado no pagamento de junho. Frente ao pagamento de julho de 2024, o preço em Minas recuou 2,86%. Para o pagamento de agosto, a tendência é de nova queda. Segundo o Conseleite Minas Gerais, o leite entregue em julho e que será pago em agosto está com um valor médio de referência de R$ 2,69 por litro, 0,6% a menos. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/preco-do-leite-ao-produtor-volta-a-recuar-em-minas-gerais/





Uberaba aprova desburocratização

A Câmara de Vereadores aprovou Projeto de Lei que institui o estatuto da desburocratização no âmbito da administração. De acordo com o autor da proposta, vereador Caio Godoi, embora exista legislação federal sobre o tema, Uberaba ainda possui determinados procedimentos administrativos que exigem reconhecimento de firma e documento autenticado. O projeto estabelece aos usuários dos serviços públicos direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/politica/camara-de-uberaba-aprova-o-fim-da-exigencia-de-reconhecimento-de-firma-e-autenticac-o-1.533060





Decisão da Azul pode afetar Vale do Aço

Em anúncio oficial realizado na última sexta-feira, 8, a Azul Linhas Aéreas confirmou que vai deixar durante este semestre o processo de reestruturação financeira iniciado em maio deste ano, nos EUA. Segundo a Azul, 13 cidades e 53 rotas hoje consideradas não lucrativas serão encerradas. O informe da empresa, não especificou quais os municípios e trechos serão afetados. No Leste de Minas, a Azul opera atualmente para o Vale do Aço, Governador Valadares e Manhuaçu, este último através do sistema "Azul Conecta", que usa aviões de pequeno porte. (Portal Conex 10)

https://www.conex10.com.br/post/0005688/mudancas-na-azul-podem-afetar-voos-para-o-leste-de-minas





Banco de Alimentos recebe verba

O Banco Municipal de Alimentos de Formiga acaba de garantir um importante recurso federal no valor de R$ 800.000,00 para sua modernização. O Termo de Convênio com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) foi publicado no Diário Oficial da União na sexta-feira, 8 de agosto. Apesar de Formiga não se enquadrar nos critérios prioritários definidos pelo edital, o projeto técnico apresentado pela equipe local alcançou a 11ª colocação nacional, ficando à frente de centenas de municípios e atrás apenas de cinco capitais e cinco grandes centros urbanos. (O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/banco-de-alimentos-recebe-r-800-mil-do-governo-federal





