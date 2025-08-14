Foto: Divulgação Cabo Verde Mineração



Sul de Minas no epicentro da disputa global

A corrida global por terras raras, minerais essenciais para a transição energética, pode colocar Poços de Caldas e cidades próximas, no sul de Minas, no centro de uma disputa estratégica. Com uma cratera de vulcão extinto que pode abrigar 20% da demanda mundial desses minérios, a região atrai empresas e até interesse dos EUA, em meio a tensões comerciais com a China. Segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM), o Brasil já concedeu 1.882 autorizações para pesquisa de terras raras. Sendo 361 só em Minas Gerais. A região, que inclui ainda cidades como Andradas, Caldas e Águas da Prata (SP), pode gerar 300 milhões de toneladas desses minérios. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/geral/2025/08/11/sul-de-minas-pode-se-tornar-um-dos-epicentros-da-disputa-global-por-terras-raras/





Em Uberlândia, 70 casos de sífilis gestacional

Uberlândia registrou 76 casos de sífilis gestacional no primeiro semestre de 2025. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio da Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia, a Infecção Sexualmente Transmissível (IST) foi diagnosticada em mulheres grávidas com idades entre 14 e 40 anos. O número de casos deste ano representa uma queda de 22% em relação ao mesmo período de 2024, quando 98 pacientes, com idades entre 19 e 42 anos, foram diagnosticadas com sífilis gestacional. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/38612/uberlandia-registra-de-70-casos-sifilis-gestacional





Varginha apoia entidades

No final de semana o prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, acompanhado do vice-prefeito Antônio Silva e representantes de 11 entidades assistenciais, realizou o pagamento de R$ 2.745.665,00 destinados por meio de emendas impositivas, termos de colaboração, chamamentos públicos e convênios. Desde o início da gestão, já foram repassados às organizações um total de R$ 22.810.641,70, recursos que fortalecem os serviços sociais prestados à população local. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/prefeitura-de-varginha-libera-mais-de-r-2-7-milh%C3%B5es-para-entidades-assistenciais





Paracatu avança com programa de obras

Foi apresentado na semana passada o programa "Paracatu Avançar" com investimentos de R$ 71 milhões em 36 obras, que deverão fomentar a economia do município e alavancar a geração de empregos na cidade. A preocupação com o fim da mineração na cidade, que pode ocorrer em aproximadamente 10 anos, traz grande preocupação sobre o futuro do município, que vai precisar gerar empregos e continuar se mantendo economicamente. A mineração é responsável pela geração de milhares de empregos na cidade, e o fim da mineração, sem dúvidas impactaria na economia da cidade, gerando desempregos e prejuízos para o município. (Paracatu News)

read://https_paracatunews.com.br/?url=https%3A%2F%2Fparacatunews.com.br%2Fnoticia%2F20558%2Ftemendo-fim-da-mineracao-paracatu-avanca-com-programa-de-obras-de-r-71-milhoes



Feira homenageia Adélia Prado

Uma das mais proeminentes vozes da literatura brasileira será a grande homenageada do 16º Salão do Livro do Vale do Aço: Adélia Prado. Aos 89 anos, a poetisa e escritora mineira, inspira gerações com sua obra com estilo único e dará luz ao tema "Mulheres na Literatura", que marca a edição de 2025 do evento literário, que será de 9 a 14 de setembro, no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. Teatro, música, intervenções, exposição, roda de conversa e a Feira de Livros também vão resgatar e homenagear a obra de Adélia Prado, reconhecida pelo Prêmio Camões 2024 e Prêmio Machado de Assis pela Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra. (Portal Conex 10)

https://www.conex10.com.br/post/0005686/salao-do-livro-do-vale-do-aco-homenageia-adelia-prado





Divinópolis com crescimento desordenado

Os principais dados do censo de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que Divinópolis tem grandes desafios urbanísticos. O censo revelou que os principais desafios urbanísticos de Divinópolis incluem o crescimento desordenado, a falta de infraestrutura adequada, a mobilidade urbana e a gestão de resíduos. A expansão da cidade tem gerado problemas como a ocupação irregular de áreas, a pressão sobre os recursos naturais e a necessidade de melhorias na infraestrutura viária e de saneamento. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/censo-revela-que-divinopolis-possui-mais-de-106-mil-imoveis-e-63-mil-lotes-vagos/