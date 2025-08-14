



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Produção da indústria cresce 2% em Minas

A indústria de Minas Gerais registrou um crescimento de 2% na produção no primeiro semestre deste ano ante o mesmo intervalo de 2024, conforme a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado do Estado ficou acima da média nacional (1,2%) e na sétima posição entre as 18 localidades pesquisadas pela entidade. De acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira (8), o desempenho mineiro foi puxado pela área de transformação, que cresceu 2,8%, enquanto a extrativa se manteve estável, com leve alta de 0,1%. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Variação de preços tem queda em MoC

A variação de preços em Montes Claros apresentou queda no mês de julho, comparada ao mês anterior: de 0,81% para 0,30%. Trata-se do menor índice registrado em 2025 até o momento. A informação é do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), responsável pelo cálculo do Índice de Preços ao Consumidor de Montes Claros (IPC-Moc). O acumulado do ano chega a 3,92%. A professora Vânia Vilas Boas, coordenadora do IPC-Moc, explica que a queda de 0,81% para 0,30% é consequência da redução verificada especialmente em dois grupos: alimentação e transporte. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Valadares debate mercado do leite

Na próxima quarta-feira (13), Valadares receberá, no auditório do Parque de Exposições, a 39ª Reunião da Comissão Técnica de Pecuária de Leite do Sistema Faemg Senar, que reunirá produtores de diversas regiões do estado para debater desafios, tendências de mercado, inovações e estratégias para o fortalecimento da cadeia produtiva — com destaque especial para o Vale do Rio Doce. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Conexão prospecta R$ 23 milhões

Com uma estimativa inicial de prospecção de negócios que ultrapassa R$ 23 milhões, o Conexão Industrial Alto Paranaíba 2025 confirmou seu papel como plataforma estratégica de fortalecimento da indústria regional. O evento reuniu empresas âncoras e fornecedores regionais em um ambiente voltado para a geração de oportunidades e inovação. A iniciativa foi da Fiemg Alto Paranaíba, com apoio máster do Sebrae Minas e parceria da Prefeitura de Patos de Minas e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). (Folha Patense)

Uberaba tem vara de violência doméstica

A Comarca de Uberaba passa a contar com Vara voltada para violência doméstica. O objetivo é dar mais agilidade aos processos que envolvem violência familiar e contra mulheres e a instalação da Vara se deu durante as comemorações de 19 anos da Lei Maria da Penha. O juiz diretor do foro da Comarca de Uberaba, Fabiano Garcia Veronez, será titular da Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. “Neste ano, excepcionalmente, nós nos comprometemos a realizar 40 audiências, e não 50, porque na sexta, dia 8 de agosto, tivemos a presença da Direção do Tribunal para a conversão da unidade em vara especializada”, explicou o juiz Fabiano Veronez. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Vale do Aço com feriado no dia 15

O dia 15 de agosto (sexta-feira) será feriado nos municípios do Vale do Aço. Trata-se do feriado religioso de Assunção de Nossa Senhora, cujo cumprimento depende de regulamentação municipal. Por isso, nem todas as cidades guardam essa data. Em Ipatinga, por exemplo, o feriado está regulamentado pela Lei Municipal 528, de 17 de dezembro de 1975. Por esta razão, o comércio lojista não funcionará. Os demais segmentos dependem de acordo coletivo para o funcionamento. Também nas demais cidades da Região Metropolitana do Vale do Aço o dia 15 de agosto é considerado feriado municipal. (Diário do Aço – Ipatinga)

