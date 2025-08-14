(Foto: Felipe Couri/Tribuna de Minas)

Duas estradas concentram queixas

Duas estradas estaduais, a MG-353 e a AMG-3085, são alvos de reclamações constantes por parte de quem transita por elas. Ambas as rodovias, que registram acidentes com frequência e causam problemas a veículos, são trajetos diretos de quem sai de Juiz de Fora e tem como destino o Aeroporto Regional da Zona da Mata e outras cidades da região. A segunda estrada (cujas obras tiveram início em 2013 e custaram R$ 66 milhões aos cofres públicos) tem o objetivo de aproximar a malha federal (BR-040) do terminal, entre Rio Novo e Goianá. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Stock Car volta ao Circuito dos Cristais

Com o imbróglio jurídico que determinou a não realização da etapa mineira da Stock Car em Belo Horizonte, no circuito de rua do Mineirão, a corrida se mudou para Curvelo, no estruturado autódromo dos Cristais. E o palco já está preparado para receber, entre 16 e 17 de agosto, a quinta etapa da temporada 2025 da Stock Car Pro Series, que regressa ao traçado mineiro depois de oito anos. A jornada também contempla a disputa da sétima etapa do TCR South America, chamada de Libertadores do Automobilismo. Curvelo também vai abrir a terceira temporada da história do TCR Brasil. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Patrocínio reafirma interesse em campus

O prefeito de Patrocínio, Gustavo Brasileiro, intensificou nesta semana as articulações para incluir novamente o município no plano de expansão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Ao lado do diretor de Desenvolvimento Econômico, Pedro Lucas, o chefe do Executivo participou de uma reunião em Brasília com representantes da universidade e com o assessor da Presidência da República, Gilmar Machado. A pauta do encontro foi a reinserção de Patrocínio no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFTM, passo necessário para viabilizar a criação de um campus da instituição na cidade. (Jornal de Patrocínio)

Ouro Preto ganha sinalização

A cidade de Ouro Preto ganha sinalização turística com padrão internacional. A inauguração simbólica das placas e totens de sinalização turística de Ouro Preto foi realizada nesta quarta-feira (06). A iniciativa visa qualificar o turismo da cidade, ao orientar o visitante sobre a localização dos monumentos. Os objetos também oferecem informações da história e da cultura praticada no ambiente apresentado, por meio de um código de resposta rápida (QR Code). Três placas foram instaladas nas imediações da Praça Tiradentes, outras 146 ficarão disponíveis em pontos estratégicos do município. (o Liberal – Ouro Preto)

Estudantes retornam às aulas na segunda

Milhares de estudantes retornam a Viçosa na próxima segunda-feira, 11, para o início do segundo semestre letivo da Universidade Federal de Viçosa (UFV). As aulas seguem até o dia 6 de dezembro, data prevista para o encerramento do período letivo, conforme o calendário escolar da instituição. Entre as atividades programadas para o semestre está a Mostra Universitária, que será realizada nos dias 4 e 5 de setembro. O evento reúne estudantes do ensino médio de diversas partes do Brasil, que visitam a UFV para conhecer seus cursos e estrutura. (Folha da Mata – Viçosa)

Documentário rodado em Muriaé

Foi rodado em Muriaé no último final de semana o curta LíberInsanidade, que contou com a presença do consagrado ator Anselmo Vasconcellos. O filme que tem a direção do cineasta muriaeense Bruno Scalla que na oportunidade homenageia outro também muriaeense autor do poema que deu origem ao roteiro e ao filme, Adelunar Marge, que coleciona uma vasta coletânea de poemas e publicações de sua autoria. Durante as filmagens os alunos da Escola de Audiovisual, que tem o seu nome em homenagem a Carlos Scalla, puderam acompanhar as etapas de realização, bem como os detalhes no set de filmagem. (Gazeta de Muriaé)

