Varginha vai receber data center

O Governo de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e a agência Invest Minas, anunciou nesta quarta-feira (06/08) um investimento estratégico de R$ 23 milhões da empresa mineira Sourei em um data center na cidade de Varginha. O aporte, destinado a impulsionar o setor de tecnologia na região, prevê a criação de 30 novos empregos diretos. A operação do data center será focada no processamento e armazenamento de dados, além de serviços de telecomunicações, atendendo a demandas públicas e privadas por meio de um modelo modularizado. (Varginha On Line)

https://www.varginhaonline.com.br/214171/governo-de-minas-anuncia-investimento-de-rs-23-milhoes-em-empresa-de-data-center-em-varginha.html







Rota Bahia-Minas vira trilha de aventura

A Ferrovia Bahia-Minas, imortalizada na canção "Ponta de Areia", de Milton Nascimento e Fernando Brant, foi uma importante linha ferroviária que conectava os estados da Bahia e Minas Gerais, no Brasil. Ela foi inaugurada em 25 de janeiro de 1881, no período imperial, cerca de oito anos antes de dom Pedro II deixar o trono e o Brasil. Contudo, sua história durou pouco mais de oito décadas. Agora o trajeto foi retomado, mas por um projeto de cicloturismo pelo circuito por leito de ferrovia abandonada, que passa por túneis e cachoeiras. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/rota-bahia-minas-dos-trilhos-da-historia-para-as-trilhas-de-aventura





Moto Festival começa em Poços

O Poços Moto Festival 2025 acontece de sexta-feira a domingo (8 a 10) no entorno do estacionamento do Estádio Ronaldão, na zona oeste. Na programação, além dos encontros de motoclubes, haverá shows de rock, gastronomia, cervejas artesanais e expositores do mundo do motociclismo. Entre as atrações da programação musical, Banda Cuidado – Rock Barão, Rock Outubro, Banda Pé na Estrada e John Charge, entre outros. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/geral/2025/08/05/pocos-moto-festival-tera-shows-e-acao-solidaria-para-a-apae/





BH faz a 34ª Edição da Expocachaça

Belo Horizonte será palco, entre os dias 7 e 9 de agosto, da 34ª edição da Expocachaça, a maior vitrine mundial da cachaça de alambique. O evento acontece no CenterMinas Expo, na região Nordeste da capital mineira, e promete movimentar o setor com mais de 250 expositores de 18 estados brasileiros, reunindo mais de 2 mil marcas em três pavilhões. A Expocachaça 2025 une feira de negócios e festival cultural, com foco em fomentar a cadeia produtiva da cachaça e destacar a identidade brasileira. Desde sua criação, em 1998, o evento já movimentou cerca de R$ 500 milhões em negócios e atraiu mais de 2,3 milhões de visitantes. (Por Dentro de Minas – Belo Horizonte)

https://pordentrodeminas.com.br/variedades/eventos/2025/08/





Valadares é destaque no PNAE

O município de Governador Valadares, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento (SEMA), recebeu na terça-feira, 5, na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, uma homenagem por apresentar um dos maiores índices de execução na compra de alimentos de agricultores familiares para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/cidade/valadares-e-destaque-em-minas-gerais-na-execucao-do-pnae/





Téo Fila Zero avança

No último sábado, 2 de agosto, foram realizados vários atendimentos no Instituto de Olhos, em Teófilo Otoni, onde diversos procedimentos oftalmológicos estão sendo realiza dos através do Programa Téo Fila Zero, uma iniciativa permanente da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, que tem transformado a vida da população. Com o compromisso de reduzir as filas e garantir o acesso digno à saúde da população, o programa segue avançando, levando mais qualidade devida e cuidado aos teofilotonenses. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=30750





Caeté reabre museu regional

O Museu Regional de Caeté vai reabrir suas portas à visitação pública, neste sábado, 9 de agosto, às 16h, após a conclusão das obras de revitalização do telhado e do sistema elétrico, o que marca um novo capítulo na história do museu. Localizado à rua Israel Pinheiro, 176, no centro de Caeté, o museu é um espaço que guarda histórias, tradições e artefatos que contam a trajetória da cidade e de sua gente. A reabertura simboliza não apenas a recuperação de sua estrutura física, mas também a valorização do patrimônio cultural como um legado para as futuras gerações. (Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/museu-regional-reabre-as-portas-neste-sabado/