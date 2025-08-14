Foto: Divulgação Eletrobras



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Estrada da Canastra recebe investimentos

A estrada de acesso ao Parque Nacional da Serra da Canastra, reserva onde nasce o rio São Francisco, em São Roque de Minas, será reformada ao custo de cerca de R$ 51 milhões oriundos da Eletrobras. Além de restabelecer as condições de trafegabilidade da via, a revitalização do trecho visa reduzir o assoreamento dos cursos d’água e conter a perda de solo em uma das áreas de maior relevância ecológica do Brasil. As obras serão executadas pela Eletrobras e foram indicadas pelos ministérios de Minas e Energia e da Integração e Desenvolvimento Regional (Observo - Passos).

Hospital de Belo Oriente em 1º lugar

No primeiro quadrimestre de 2025 o Hospital Jaques Gonçalves Pereira (HJGP), de Belo Oriente, ficou em 1º lugar em número de cirurgias realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Macrorregião Vale do Aço, por meio do Programa Opera Mais, do Governo de Minas Gerais. Com 878 cirurgias, o Hospital foi responsável por 32% do total de procedimentos cirúrgicos realizados. Os dados são da Apuração do Programa Opera Mais/SES-MG do Primeiro Quadrimestre de 2025. (Jornal dos Vales)

Sesc apresenta projeto em Paraíso

O presidente do Sistema Fecomércio MG, Nadim Donato, e o diretor regional do Sesc em Minas Gerais, Alberto Moreira, participaram de reunião no plenário da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso para apresentar detalhes do projeto do Sesc no município. A obra orçada em R$ 49.970.000,00 está em execução pelo Consórcio Paraíso e tem prazo previsto para ser concluída em 31 de julho de 2026. (Jornal do Sudoeste – SS Paraíso)

Copasa em Patos investe em tecnologia

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) colocou em operação um novo gerador de Hipoclorito de Sódio (NaClO) na Estação de Tratamento de Água de Patos de Minas. O equipamento, que produz o cloro utilizado para o tratamento da água, está avaliado em R$ 748 mil. Sua aquisição traz benefícios aos cerca de 160 mil habitantes, pois tem por objetivo atender ao aumento da demanda por água tratada no município, uma vez que estão em andamento as obras para ampliação do sistema de abastecimento. (Patos Notícias)

Ipatinga Emprega é lançado

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga acabam de lançar o projeto Ipatinga Emprega, uma nova solução que promete aproximar empresas associadas de profissionais em busca de oportunidades no mercado de trabalho. O serviço surge da necessidade identificada junto aos associados, que já utilizavam informalmente os canais da entidade para divulgar vagas. Agora, com o novo projeto, essa prática ganha estrutura, identidade visual, critérios claros e regularidade. (Portal Silmara Freitas)

Companhia de Poços conquista lugar em festival

A Companhia Dança e Circo Bambule Artes de Poços de Caldas representou o Brasil no “International Inclusive Dance Conquest”, festival de dança inclusiva promovido pelo Word Inclusive Dance Association e conquistou a 2ª colocação na competição on-line, que foi realizada no mês de julho e contou com a participação de países como Rússia, Itália, Holanda e outras potências da Dança Inclusiva. A companhia, filiada à Confederação Brasileira de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas, esteve entre os 779 trabalhos avaliados por um corpo de 29 jurados internacionais. Desses trabalhos 40 receberam premiação máxima, sendo quatro companhias brasileiras. Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Campo Florido promove Megacana360

A Megacana360, evento focado no setor bioenergético, acontece nos dias 06 e 07 de agosto de 2025, na sede da Canacampo, em Campo Florido (MG), reunindo líderes do agro, bioenergia e tecnologia. Na programação de painéis e palestras já estão confirmados nomes relevantes no cenário mundial, entre eles, o capitão Cafú, que falará sobre liderança e motivação. Para falar de economia, a feira traz Zeina?Latif, consultora econômica e sócia da Gibraltar Consulting, que abordará os principais aspectos macroeconômicos que influenciam a cadeia produtiva. (Jornal da Manhã – Uberaba)

