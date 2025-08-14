Foto: Charles Silva Duarte/Diário do Comércio





Consumo dos lares mineiros cresce

O consumo das famílias mineiras nos supermercados apresentou alta de 2,82% no primeiro semestre de 2025 quando comparado com o mesmo período do ano passado. Apesar do acumulado positivo, houve uma queda nos resultados na comparação entre maio e junho, uma variação negativa de 3,86%, com destaque para as regionais Central e Centro-Oeste que tiveram uma retração menor que a média estadual. Os dados são do Índice de Consumo dos Lares Mineiro realizado pela Associação Mineira de Supermercados (Amis). (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Sindcomerciários reinaugura Subsede de Salinas

Na última semana, o Sindcomerciários de Montes Claros e Região realizou a reinauguração da Subsede de Salinas, fortalecendo sua presença e compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras do comércio local. O evento contou com a presença do presidente Osanan Gonçalves, acompanhado por diretores, colaboradores e parceiros do sindicato. A reestruturação da unidade é resultado de um esforço coletivo, marcado por dedicação e investimento, com o objetivo de oferecer um atendimento mais eficiente, acolhedor e próximo aos comerciários da região. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

BH Airport reduz tempo de taxiamento

Uma economia de tempo que parece pequena, mas faz grande diferença na rotina de um aeroporto em constante movimento. O BH Airport acaba de alcançar um avanço significativo em sua operação: cada aeronave que sai do terminal está economizando, em média, 49,8 segundos no processo de taxiamento. O ganho, resultado da implementação de pushbacks coordenados, representa um impacto direto na eficiência operacional, com reflexos na pontualidade dos voos, na redução da emissão de poluentes e na melhoria dos resultados financeiros das companhias aéreas. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

Delegacia será inaugurada em 2026

Uma comitiva formada por autoridades civis e militares das forças de segurança pública da região visitou as obras de reforma do antigo prédio do fórum de Araxá para se tornar a nova sede da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Araxá na manhã de quinta-feira, 31. A expectativa é de que a mudança da delegacia regional para o novo local aconteça em fevereiro próximo. O prédio tem 1.096 m² de área construída e 406 m² de espaço externo coberto e a nova sede contará com 50 ambientes após a completa reforma. A comitiva também participou da entrega de mais 70 pistolas Glock para o DPC de um total de 150 adquiridas através de emenda parlamentar. (Clarin.net – Araxá)

Fabriciano recebe 60+ Cultural

A cidade de Fabriciano recebe a 3ª edição do projeto 60+ Cultural, promovido pela Associação Solidariedade Brasil Togo (ASBT). A iniciativa gratuita atende 60 idosos com oficinas semanais de ginástica, dança, canto e, como novidade, uma academia adaptada para a terceira idade. O objetivo é promover saúde física e mental, integração social e valorização pessoal, fortalecendo vínculos familiares e comunitários. Segundo Roberto Alves, coordenador da ASBT, as atividades vão além do lazer, transformando vidas ao melhorar mobilidade, autoestima e convívio. (Conex 10)

CPI apura violação de direitos

Está instaurada oficialmente a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que visa investigar possíveis violações de direitos humanos em Pouso Alegre. Conforme a Resolução da Mesa Diretora nº 18/2025, a CPI investigará “possíveis indícios de irregularidades que envolveram a remoção forçada e o deslocamento irregular de pessoas em situação de rua, a exclusão e supressão de registros socioassistenciais e a eventual utilização indevida da estrutura administrativa municipal durante o período eleitoral de 2024”. (Terra do Mandu – Pouso Alegre)

Fundação lança Colorindo com Santos Dumont

Entrando na moda dos livrinhos de colorir, a Fundação Casa de Cabangu lança sua versão para explorar a criatividade e valorizar a cultura local: o “Colorindo com Santos Dumont”. O livro, disponível de forma online no site da Fundação, pode ser baixado gratuitamente e impresso para ganhar cores. “Muito mais que um passatempo: é educação com asas, criatividade com raízes históricas e um convite para crianças mergulharem no universo genial de quem fez o impossível voar”, destaca a Fundação Casa de Cabangu em publicação feita nas redes sociais. (Portal 14b – Santos Dumont)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=607826