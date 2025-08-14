Foto: Divulgação PMGV



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Valadares combate descarte irregular

A Prefeitura de Governador Valadares está reforçando as ações de fiscalização contra o descarte irregular de lixo na cidade. Na última semana, um flagrante resultou em uma multa de R$ 6.575,41 aplicada a um infrator identificado por meio de denúncia anônima, com fotos e vídeos. A autuação ocorreu após o proprietário de uma caminhonete ser flagrado despejando resíduos de forma irregular no bairro Floresta. A ação faz parte de uma política de “tolerância zero” adotada pela gestão municipal, diante do alto custo gerado por esse tipo de infração.

https://drd.com.br/valadares-intensifica-combate-ao-descarte-irregular-de-lixo-e-aplica-multa-de-mais-de-r-6-mil/





Divinópolis terá encontro varejista

O Super Encontro Varejista, que acontece nos dias 13 e 14 de agosto, no Parque de Exposições de Divinópolis– contará com um espaço exclusivo para pequenos empreendedores apresentarem seus produtos e negociarem diretamente com compradores do varejo supermercadista. A iniciativa integra o Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios, parceria entre Amis, Sebrae Minas e Sede-MG, que reúne agricultores familiares, cooperativas e pequenas indústrias da região. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/sevar-em-divinopolis-tera-espaco-exclusivo-para-pequenos-empreendedores/





Estradas recebem melhorias

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) está finalizando as obras de revitalização de trechos de rodovias no sul de Minas. As obras são executadas na MG-350 e na AMG-1915 e a expectativa é que todos os serviços sejam concluídos até o final de agosto. As melhorias estão acontecendo em uma extensão total de 45 quilômetros, beneficiando cerca de 110 mil pessoas diretamente. As ações são realizadas por meio do contrato de conservação e manutenção permanentes do DER-MG. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/noticia/cidade/2025/08/04/obras-em-rodovias-no-sul-de-minas-entram-na-reta-final/





Preço do morango aumenta 84%

Um morango, envolto por brigadeiro branco e coberto por calda cristalizada. Assim nasce o Morango do Amor, uma sobremesa inspirada na famosa Maçã do Amor, que viralizou na internet nos últimos dias. Com todo o sucesso, o preço da fruta subiu 84% em apenas uma semana em Uberlândia. Segundo dados da Ceasa, entre os dias 21 e 28 de julho, o valor da caixa de 1,6 kg de morango passou de R$ 25 para R$ 46. Segundo o gerente do centro de abastecimento, Cláudio Rodrigues, a variação da fruta sempre ocorre no período do inverno, mas em patamares menores do que está acontecendo desta vez. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/38567/semana-preco-morango-aumenta-84-uberlandia





Estudante de Pouso Alegre no Global Round

Aos 16 anos, Marcus Paulo transformou talento em conquista internacional. Aluno da E.E. Doutor José Marques de Oliveira, em Pouso Alegre, ele representou Minas Gerais e o Brasil na Copernicus Olympiad – Global Round 2025, realizada entre os dias 26 e 31/7, em Nova Iorque (EUA), e voltou para casa com a medalha de ouro em uma das categorias mais avançadas da competição. Marcus competiu no nível 5, voltado a estudantes com alto desempenho acadêmico. (Estrada Nacional – Pouso Alegre)

https://www.estradanacional.info/post/estudante-de-escola-estadual-de-minas-conquista-ouro-em-olimp%C3%ADada-de-matem%C3%A1tica-nos-estados-unidos





Justiça suspende podas em árvores

A pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Justiça determinou ao município de Espera Feliz, que se abstenha, imediatamente, de realizar novos cortes ou podas drásticas de árvores em todo o território do município, até que sejam apresentadas as devidas licenças ou autorizações ambientais, sob pena de multa de R$ 20 mil por árvore suprimida em descumprimento à ordem judicial. No dia 24 de julho foi ajuizada ação com pedido de liminar contra o município, após a constatação do corte de diversas árvores na área central da cidade. Os cortes teriam sido realizados à noite, pela Secretaria de Obras do município e sem as devidas autorizações. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2025/policia/a-pedido-do-mpmg-justica-proibe-novos-cortes-de-arvores-pelo-municipio-de-espera-feliz-ate-que-sejam-apresentadas-licencas-ambientais/





Arcos forma jovens aprendizes

A Lhoist, líder mundial na produção de cal e minerais, celebrou na terça-feira (29), no município de Arcos, a formatura de turma do programa Jovem Aprendiz voltado exclusivamente para mulheres. Ao longo de dois anos, as 12 participantes moradoras de Arcos e região passaram por uma jornada de formação técnica e prática, realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A iniciativa ofertou 40 vagas de capacitação em duas regiões do estado. (Jornal Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/formatura-de-jovens-aprendizes-marca-nova-etapa-da-inclusao-feminina-na-industria-promovida-pela-lhoist





