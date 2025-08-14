Foto: Reprodução Adobe Stock/DC





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br









Obras públicas paralisadas diminuem

Levantamento de obras paralisadas do Tribunal de Contas da União (TCU) mostra uma inversão em Minas Gerais, no âmbito das obras públicas financiadas com recursos do governo federal. Segundo o TCU, 47,3% das obras públicas no Estado, financiadas com recursos federais, estão paralisadas neste ano. Trata-se de uma redução na paralisação de obras do governo federal em território mineiro e uma interrupção do aumento das paralisações observado nos últimos anos. As intervenções públicas em questão têm investimentos previstos da ordem de R$ 3 bilhões, sendo que metade destes recursos já foi efetivamente realizada para suas construções. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/obras-publicas-paralisadas-diminuem-em-minas-gerais/





Hospitais oncológicos ganham recursos

A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé doou R$ 2,7 milhões para 77 hospitais municipais e oncológicos em atividade em sua área de atuação nos estados de Minas Gerais e São Paulo. As contribuições foram entregues a representantes das instituições hospitalares na tarde de 1º de agosto. As doações iniciaram em 2020, no período pandêmico, com o principal objetivo de apoiar a rotina de hospitais presentes em regiões onde a Cooxupé mantém famílias cooperadas e produção de café. Desde então, a cooperativa cafeeira já destinou, ao todo, R$ 11,2 milhões para estas doações. (Folha Regional – Muzambinho)

https://afolharegional.com.br/noticias/hospitais-municipais-e-oncologicos-contarao-com-r-27-milhoes-doados-pela-cooxupe/





Parceria para energia compartilhada

Neste sábado, 2, no hall prefeitura, foram apresentados aos cidadãos de Timóteo os detalhes sobre a energia solar compartilhada e o passo a passo da adesão ao programa para economizar todos os meses na conta de luz. A parceria firmada entre a Administração Municipal e a empresa do grupo Cemig, a Cemig SIM, vai ofertar para os moradores de Timóteo, além do acesso a uma energia sustentável, uma redução na conta, que pode chegar a 16% todos os meses. A Prefeitura é cliente Cemig SIM desde abril deste ano e estenderá à população os benefícios ambientais e econômicos dessa parceria. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/economia/parceria-entre-prefeitura-e-cemig-garante-energia-sustentavel-e-desconto-na-fatura-da-populacao-de-timoteo/



InovaCoop em Teófilo Otoni

Fortalecer a cultura do cooperativismo de crédito por meio da educação financeira. Este é um dos objetivos do “InovaCoop 2025 – Onde o Cooperativismo Encontra a Inovação”, evento que será realizado em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, no dia 6 de agosto. Promovido pelo Sebrae Minas e Sicoob Credivale, o evento tem inscri-

ções gratuitas e entre os palestrantes confirmados, está o criador de um dos maiores perfis de educação financeira do Brasil, Eduardo Feldberg, conhecido como o ‘Primo Pobre’. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=30712





Eleições: jogo começa a ser jogado

Este segundo semestre será um espaço para o incremento nos discursos relacionados à disputa ao Governo de Minas, cujos três nomes citados até agora são: o vice-governador Mateus Simões (Novo), Rodrigo Pacheco (PSD) e Cleitinho Azevedo (Republicanos). Especialistas analisam sobre o fortalecimento do atual secretário de Governo, Marcelo Aro (Podemos), pela peleja ao Senado. Outros políticos mencionados nessa possível disputa são: o empresário e presidente da Fiemg, Flávio Roscoe; o ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil (Republicanos); o ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP); a chefe do Executivo de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT); e o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos). (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

https://edicaodobrasil.com.br/





Samarco reabre Programa Indenizatório

A pedido do Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, o Programa Indenizatório Definitivo (PID) foi reaberto no dia 1º/08, e a plataforma estará disponível até o dia 14 de setembro de 2025. Os critérios de elegibilidade para ingressar no programa se mantêm. A medida permitirá que pessoas elegíveis que ainda não tenham ingressado nas oportunidades anteriores possam solicitar a indenização individual de forma simplificada. (Portal Silmara Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/samarco-reabre-programa-indenizatorio-definitivo-pid-e-amplia-acesso-a-reparacao/