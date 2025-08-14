Divulgação: Iveco Group





Tata Motors adquire o Grupo Iveco

A Iveco Group NV, líder europeia em veículos comerciais e mobilidade, e a Tata Motors Limited, líder automotiva global, anunciam que chegaram a um acordo para criar um grupo de veículos comerciais com o alcance, portfólio de produtos e capacidade industrial para ser um campeão global neste setor dinâmico. Com a fusão, o grupo resultante terá vendas anuais combinadas de aproximadamente 540 mil veículos. Já a distribuição geográfica será amplamente equilibrada, ficando 50% do negócio localizado na Europa, 35% na Índia e 15% nas Américas, além de atuação em mercados emergentes na Ásia e na África. A empresa possui planta em Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais. (Diário de Sete Lagoas)

Maratona de BH é confirmada

A Maratona Oficial de Belo Horizonte foi confirmada para 17 de maio de 2026 durante a audiência pública realizada nesta quarta-feira, 30, na Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O idealizador do projeto e integrante do grupo de corrida BairrosBH, Lucas Condurú, informou que o objetivo não é fazer só uma maratona, mas uma grande festa, com música, gastronomia e cultura. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

Ipatinga contrata B3 para leilão

A prefeitura de Ipatinga iniciou os trâmites para contratação da Bolsa de Valores em São Paulo, visando dar seguimento ao leilão do saneamento básico do município na B3 Bolsa de Valores, uma das principais empresas de infraestrutura de mercado. O prefeito Gustavo Nunes acompanhado de assessores estiveram reunidos com uma equipe técnica da B3 alinhando as tratativas para dar continuidade ao processo licitatório iniciado ainda em 2022, quando o contrato da Copasa foi encerrado. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Histórico restaurante celebra 55 anos

Celebrando 55 anos de história e sabor, o restaurante Padre Toledo, o mais tradicional de Tiradentes, prepara uma homenagem especial a esse legado que une tradição, cultura e gastronomia. Fundado em 1970, o restaurante está enraizado na história da cidade, situado em uma antiga casa colonial que remete às memórias da Inconfidência Mineira e do espírito de resistência de Tiradentes. Localizado na Rua Direita, o restaurante leva o nome do inconfidente Padre Carlos Correia de Toledo e Melo, e ocupa um casarão barroco do século XVIII. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

Caeté faz Rock Day na Praça

O público simpatizante do rock vai ter um fim de semana com três dias de shows na praça João Pinheiro, no centro histórico de Caeté. O estilo simboliza liberdade, rebeldia, autenticidade e uma forma de expressão sem censura, tanto nas letras quanto na atitude dos artistas. A festa começou nesta sexta com a Orquestra Ouro Preto, com o concerto Lendas do Rock. Neste sábado a festa terá o Rock Day Teens (Escola de Música Cantos e Encantos) (Opinião – Caeté)

Estudo pesquisou fachadas de Ouro Preto

Uma pesquisa, desenvolvida entre os anos de 2024 e 2025, traz à tona o patrimônio histórico e arquitetônico de Ouro Preto, apresentando os resultados de um estudo aprofundado acerca das cores originais das construções da Cidade Patrimônio Mundial. Um dos prédios históricos observados, durante a investigação, foi o Museu Casa dos Contos, que recebeu os lançamentos do livro e do documentário “As cores originais – Um estudo sobre Ouro Preto”, na semana que passou. (O Liberal – Ouro Preto)

Câmara de Muriaé faz balanço

Os vereadores da Câmara de Muriaé em seus primeiros meses do mandato 2025/2028 contabilizaram uma produção de 1.304 matérias, apenas no primeiro semestre deste ano. Foram 205 projetos de Lei produzidos, votados e aprovados, 852 indicações ao Executivo de ações a serem realizadas nas comunidades, 131 moções de congratulação e aplausos aos que obtiveram alguma conquista importante no município e de pesar aos que faleceram deixando um legado significativo na cidade, 77 requerimentos, 18 emendas a leis já existentes e que careciam de atualização, 10 representações, seis vetos e cinco projetos de resolução. (Gazeta de Muriaé)

