Foto: Divulgação PMJF







COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Guarda de JF vai usar arma

A prefeita Margarida Salomão anunciou nesta quinta-feira, 31, que a Guarda Municipal de Juiz de Fora será treinada e capacitada para usar armas de fogo em sua rotina de trabalho. A expectativa é de que o processo seja encerrado até o início de 2026. A prefeita enfatizou que, desde o início do primeiro governo, a segurança é prioridade, relembrando o investimento no sistema de monitoramento integrado, que hoje conta com 333 câmeras. Em paralelo a isso, ela relembrou o aumento das atividades urbanas, com mais equipamentos públicos. (Portal Acessa – Juiz de Fora)

https://www.acessa.com/cidade/2025/07/281259-guarda-municipal-de-juiz-de-fora-passa-a-usar-arma-de-fogo-em-2026.html





Divinópolis faz semana da moda

O Sebrae Minas e a Prefeitura de Divinópolis, realizam, entre os dias 4 e 9 de agosto, a Semana da Moda 2025. O evento, que completa sua terceira edição, é realizado em parceria com o Sindicato da Indústria do Vestuário de Divinópolis (Sinvesd), Senai, Cefet MG e Senac, com o objetivo de valorizar a produção local, gerar negócios e fortalecer a imagem da cidade como referência em moda acessível e de qualidade, além de atrair lojistas de Belo Horizonte e da região metropolitana para conhecerem a variedade e a qualidade da produção confeccionista da cidade. (Portal MPA – Divinópolis)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/semana-da-moda-2025-impulsiona-negocios-e-inovacao-em-divinopolis/





Norte Empreendedor avança em 5 cidades

A 3ª edição do Norte Empreendedor, programa idealizado pelo Sicoob Credinor e o Sebrae, já capacitou dezenas de empresários, cooperados da Credinor. Neste ano, cinco cidades da região, Montes Claros, Bocaiuva, Taiobeiras, Francisco Sá e Buenópolis estão recebendo as atividades. Por meio de consultorias personalizadas e workshops, os participantes têm acesso a uma variedade de capacitações gratuitas nas áreas de marketing, vendas, finanças, liderança e gestão. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/norte-empreendedor-avanca-com-consultorias-em-cinco-cidades-da-regiao/





Rio Doce tem Festival de Gastronomia

Está chegando o aguardado Festival de Gastronomia Abrasel 2025, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) – Regional Vale do Rio Doce. O evento abre oficialmente no dia 05 de agosto, com uma cerimônia especial no Teatro Atiaia, às 19h. Durante 30 dias, de 06 de agosto a 06 de setembro, diferentes bairros de Governador Valadares serão palco de uma verdadeira celebração da culinária local. Cerca de 70 estabelecimentos participam com a criação de 84 pratos exclusivos, oferecidos com preços promocionais especialmente para o festival. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/cidade/abrasel-dara-inicio-ao-festival-de-gastronomia-2025-com-cerimonia-oficial-no-teatro-atiaia/





Instituição bancária deixa Nanuque

O Banco Itaú fechou definitivamente as portas de sua agência em Nanuque nesta quinta-feira, 31 de julho. A decisão faz parte de uma ampla reestruturação promovida pela instituição, que vem priorizando os canais digitais e reduzindo sua presença física em diversas cidades do país. Um dos motivos alegados para o encerramento das operações em Nanuque é a baixa rentabilidade da unidade, que foi agravada pelo declínio populacional do município e pela ausência de políticas públicas de desenvolvimento regional. (Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/itau-encerra-atividades-em-nanuque-nesta-quinta-feira-31-de-julho





Prefeitos cobram do Governo

Trinta municípios do Sudoeste Mineiro se reuniram em Passos para a 203ª Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg) e da Associação dos Municípios da Baixa Mogiana (Amog). No evento que teve a presença do secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro; e do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG), Rodrigo Tavares, eles fizeram cobranças diretas às autoridades estaduais sobre a situação crítica das rodovias, da infraestrutura regional e dos serviços prestados por concessionárias estaduais. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/prefeitos-da-regiao-cobram-do-governo-melhorias-em-rodovias-e-servicos-publicos