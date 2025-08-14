Foto: Reprodução JM







COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Uberaba receberá gasoduto

Construção do duto entre Iacanga até Uberaba deve ficar pronto em 2030, no plano em andamento que tornará Uberaba projeto piloto do programa Gás para Empregar. O Ministério de Minas e Energia já possui o 1º Plano Coordenado de Desenvolvimento do Sistema de Transporte de Gás Natural, que propõe, ao todo, 30 projetos na malha de gasodutos do país. O gasoduto, deve ser construído pela empresa TBG, com 300 quilômetros de extensão até chegar a Uberaba, com perspectiva de atender à demanda de uma fábrica de fertilizantes e indústrias químicas com potencial de produção de 6 milhões de metros cúbicos por dia. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/politica/gasoduto-de-uberaba-deve-ter-extens-o-de-300-km-e-pode-ficar-pronto-ate-o-ano-de-2030-1.529048





Hipotecas terão que ser baixadas

O Ministério Público Federal (MPF) obteve uma decisão liminar que obriga a Caixa Econômica Federal a emitir cartas de baixa de hipoteca para consumidores finais que já quitaram seus imóveis em Uberlândia. A decisão, concedida pela 2ª Vara Federal da cidade, também determina que o banco publique a medida em seu site e em jornal de grande circulação local, a fim de garantir que os consumidores tenham acesso à informação e que a liminar seja efetivamente cumprida. (Regionalzão – Uberlândia)

https://regionalzao.com.br/cotidiano/uberlandia-justica-determina-que-caixa-baixe-hipotecas-de-imoveis-ja-quitados/





Grupo de Viçosa inicia turnê

Com uma bagagem de apresentação recheada de países europeus, como Bélgica, Holanda e Portugal, o Grupo Impacto de Dança de Viçosa atingirá mais uma marca importante desde sua criação, em 1990: a 4ª turnê internacional, que, dessa vez, tem como destino o Festival Sziget, na Hungria, considerado um dos maiores eventos multiculturais da Europa e que reúne 80 mil pessoas por dia. Os artistas viçosenses embarcam para o país húngaro já nesta segunda-feira, 4 de agosto, e apresentam o espetáculo Três Gritos durante o festival, que acontece entre os dias 6 e 11 do mesmo mês. (Folha da Mata – Viçosa)

https://folhadamata.com.br/grupo-de-danca-vicosense-embarca-para-4a-turne-internacional-nesta-segunda





Minas Tênis comemora 90 anos

As comemorações não param no Minas Tênis Clube que está completando 90 anos com motivos de sobra para celebrar. Foi inaugurado, na última terça-feira (22/7), espaço temático na The House Food & Fun, que está localizada na Savassi, no coração de Belo Horizonte. Trata-se de um local com ambientação preparada para celebrar a tradição do Minas no vôlei, contando sua história de glórias por meio de uma vitrine expositiva e a reprodução de um vestiário simbólico, abertos à visitação dos clientes do restaurante durante todo o período comemorativo. (Minas Conexão – Belo Horizonte)

https://minasconexao.com.br/minas-tenis-clube-comemora-90-anos-com-espacos-tematicos-na-the-house/





Comércio do Vale com horário especial

Nos dias que antecedem o Dia dos Pais, os lojistas de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo estão autorizados a funcionar em horário estendido. A medida vale para os dias 8 e 9 de agosto e tem como objetivo oferecer mais tempo para que os consumidores presenteiem seus pais, além de estimular as vendas no setor. Na sexta-feira (8/8), o comércio poderá abrir das 9h às 20h. Já no sábado (9/8), o funcionamento será das 9h às 15h. (Portal Silmara Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/lojas-do-vale-do-aco-funcionarao-em-horario-especial-na-vespera-do-dia-dos-pais/





Queimadas caem no sistema MG050

As ações de prevenção adotadas pela Via Nascentes têm contribuído para a redução das queimadas ao longo das rodovias do Sistema MG-050/BR-265/BR-491, trecho que liga Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a São Sebastião do Paraíso, na divisa com o Estado de São Paulo. Segundo a concessionária, no primeiro semestre de 2025, foram registrados 29 focos de incêndio às margens da rodovia, contra 66 ocorrências no mesmo período de 2024, uma queda de aproximadamente 56%. (O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/focos-de-incendio-caem-56-em-rodovias-do-sistema-mg-050