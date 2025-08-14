Foto: Divulgação/Concessionária





Aeroporto tem fluxo em queda

O Brasil bateu recorde de movimentação aérea no primeiro semestre de 2025, com mais de 61 milhões de passageiros embarcando em voos domésticos e internacionais. O número representa alta de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, o crescimento não se reflete em todas as regiões do país. Na contramão dos números nacionais, o Aeroporto da Zona da Mata registrou queda de 38% no fluxo de passageiros e teve mais da metade de suas operações comerciais suspensas em um ano. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Poços quer conter gastos

A Prefeitura de Poços de Caldas está articulando com a Câmara Municipal uma série de medidas voltadas à contenção de despesas, após receber um alerta do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre a situação fiscal do município. O comunicado do órgão de controle externo acendeu o sinal de alerta quanto ao risco de desequilíbrio nas contas públicas, que pode ter sido provocado por fatores como gastos elevados com pessoal, arrecadação abaixo do esperado ou aumento das despesas correntes. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Festa do Queijo bate 7 recordes

A edição 2025 da tradicional Festa do Queijo transformou as ruas de Ipanema em um verdadeiro espetáculo de sabores e cultura. Milhares de visitantes se reuniram no último fim de semana para celebrar a gastronomia regional e testemunhar a quebra de sete novos recordes culinários, consolidando a cidade como polo turístico e gastronômico: Queijo Minas Padrão: 3.050?kg, recorde absoluto; Doce de leite gigante: 1.272?kg; Queimadinha tradicional: 1.960?litros; Frango com quiabo: 236,7?kg; Muçarela: 530?kg; Pão de queijo gigante: 5,4?kg; Paella mineira: 168,1?kg. (Diário de Caratinga)

Motociclistas terão encontro em Itatiaiuçu

Nos dias 13 e 14 de setembro, Itatiaiuçu realizará o seu 1° Encontro Nacional de Motociclistas. Promovido pelos motoclubes Biker Brothers Racing e Os Pé Vermeio do Asfalto, com apoio da Prefeitura de Itatiaiuçu, com entrada gratuita, na Praça da Matriz, o encontro segue o modelo de outros já consolidados no estado. O evento contará com espaço estruturado, venda de comidas e bebidas, estandes com acessórios e atrações musicais. As atrações ainda não foram divulgadas, mas, conforme adiantado, o evento terá shows de rock. (Folha do Povo – Itatiaiuçu)

Monte Carmelo promove inclusão

Em um esforço contínuo para fomentar a inclusão social e a capacitação profissional, a Prefeitura de Monte Carmelo, por meio da Secretaria de Inclusão Social, segue investindo no programa “Capacitando para o Futuro”. A iniciativa, que tem como foco principal jovens e adultos, busca prepará-los para as demandas do mercado de trabalho, oferecendo uma gama de cursos profissionalizantes de forma totalmente gratuita. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Moradores fazem eleições unificadas

O Conselho das Associações de Moradores de Manhuaçu (Coamma) realizou, pela quarta edição consecutiva as Eleições Unificadas, para a escolha da diretoria de várias associações, que estavam aptas a participar do novo processo acontecido neste domingo (27). Ao todo, quatorze associações participaram do processo eleitoral. A diretoria executiva do Coamma discutiu o assunto durante as últimas reuniões do conselho, para as devidas orientações de como cada associação deveria trabalhar junto à comunidade. (Diário de Manhuaçu)

Ipatinga agiliza implantação do campus

A administração municipal de Ipatinga, junto ao corpo técnico e executivo da Universidade Federal de Ouro Preto, deu início a uma nova etapa para a implementação do campus no município. Na noite desta segunda-feira (28), o prefeito Gustavo Nunes (PL) anunciou que em breve será iniciada a desmobilização da área da Suplan, no bairro Cidade Nobre, onde ficará localizada a instituição de ensino. (Diário do Aço – Ipatinga)

