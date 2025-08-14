Foto: Reprodução ADB







Número de acidentes é alto em Divinópolis

Divinópolis registra, em média, um acidente de trabalho a cada dois dias em 2025. Os dados constam em painel divulgado pela Prefeitura de Divinópolis. Ao todo, são 133 acidentes de trabalho registrados somente neste ano. A maior parte das vítimas está na faixa etária de 18 a 30 anos, com 45 casos. Depois, os trabalhadores com 1 a 5 anos de experiência na firma — eles contabilizam 31 ocorrências. Além disso, 90 vítimas eram empregados registrados. 20 eram informais e 13 trabalhavam como autônomos. 50 acidentes envolveram as mãos e 25 foram contabilizados nos membros superiores. (Jornal Agora – Divinópolis)

Igreja será elevada à Santuário

A Igreja Matriz de São Domingos de Gusmão, localizada no coração de Araxá, será oficialmente elevada à categoria de santuário. O anúncio foi feito pelo pároco Jonathan Costa e marca um novo capítulo na história religiosa e cultural do município. Segundo o padre, a mudança de título é mais que simbólica. Representa o reconhecimento da igreja como um espaço de peregrinação, fé e acolhimento. Além do impacto religioso, o reconhecimento terá reflexos na economia local. Com a elevação à santuário, Araxá passa a integrar a rota do turismo religioso, atrai visitantes que movimentam desde o comércio até o setor de alimentação. (Jornal Integração – Araxá)

Ipatinga mapeia ocupações

A administração de Ipatinga está intensificando um levantamento técnico em áreas públicas de todos os bairros do município. A ação, de caráter exclusivamente preventivo, busca mapear e identificar ocupações irregulares, com o objetivo de reorganizar os espaços urbanos e garantir o uso adequado das áreas coletivas, informa o governo. (Diário do Aço)

Hospital implanta o Proadi-SUS

O Hospital Bom Samaritano de Teófilo Otoni promoveu a implementação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi- -SUS), uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com hospitais filantrópicos de excelência. O objetivo é ambicioso e essencial: reduzir em 50% as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde até 2026, garantindo mais segurança aos pacientes durante sua permanência na UTI. Para isso, o HBS está adotando metodologias e ferramentas de qualidade que promovem processos colaborativos e sustentáveis, transformando cuidado e reforçando o compromisso com a vida. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

JF zera fila de consultas

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Saúde (SS), zerou a fila de espera por consultas oftalmológicas referentes a todas as solicitações realizadas até 2024. A medida é fruto de uma estratégia de mutirões de atendimento, criada para ampliar o acesso da população aos serviços especializados e reduzir a demanda reprimida. Somente em 2025, mais de 21 mil consultas oftalmológicas foram realizadas, possibilitando diagnósticos precoces, início de tratamentos e encaminhamentos para outros procedimentos. (Portal RCWTV – Juiz de Fora)

Arinos terá 11 usinas de energia

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 1 bilhão para a Atlas Renewable Energy construir 11 usinas fotovoltaicas em Arinos, na região Noroeste de Minas Gerais. O Complexo Solar Draco, que tem previsão de entrar em operação em 2026, terá capacidade instalada total de 505 megawatts em corrente alternada (MWac), o equivalente a 579 megawatts em corrente contínua (579 MWdc). O objetivo é suprir a demanda industrial com energia suficiente para abastecer 569 mil residências. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

