Municípios receberão verbas para urbanização

O Governo Federal anunciou, na sexta-feira, 25, que Uberlândia está entre os municípios brasileiros que irão receber investimentos do Novo PAC para executar obras de urbanização de favelas, palafitas e loteamentos informais. Ao todo, 49 comunidades periféricas de todo o país foram selecionadas. O programa terá um investimento de R$ 4,67 bilhões. Em Minas Gerais, cinco municípios foram escolhidos: Uberlândia (Fidel Castro, Maná e Glória), Belo Horizonte (Novo Lajedo) e Juiz de Fora (Chapadão). Ao todo, serão destinados R$ 406 milhões ao estado. (Diário de Uberlândia)

Quase 60 mil novas empresas em Minas



Minas Gerais registrou, pelo menos, 10 mil novas empresas a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo a Junta Comercial do Estado, no primeiro semestre deste ano, já foram registrados 58.399 novos empreendimentos, superando em 21,3% o resultado em 2024. Em junho, foram 8.613 novas firmas, 5,6% a mais que no ano passado. Todas as regiões apresentaram saldo positivo, com destaque para os Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que cresceram 33,68%. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

BH conhecerá o Jardim Origem

Um novo capítulo começa no Jardim Canadá, em Nova Lima. Surge o Jardim Origem, um espaço de eventos que resgata a essência do afeto e da celebração, agora sob nova gestão do grupo familiar proprietário do imóvel. O espaço renasce onde outrora funcionou o tradicional Domus XX, trazendo consigo um novo conceito arquitetônico. O projeto foi pensado para abraçar momentos marcantes da vida, como casamentos, formaturas, premiações, festas corporativas e encontros especiais – sempre com a sofisticação e exclusividade. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

Tempestade de granizo no Sul de Minas

Na tarde desta sexta-feira, 25 de julho, uma forte tempestade de granizo surpreendeu moradores de diversas cidades do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. O fenômeno atingiu áreas urbanas e rurais, provocando danos em plantações, construções e cobrindo rodovias com pedras de gelo. O granizo foi registrado em municípios como Monte Santo de Minas, Guaxupé, Muzambinho, Andradas, Monte Belo, Senador Amaral, Santa Rita de Caldas, Ouro Fino, Cambuí, Senador Amaral, Muzambinho, Monte Santo de Minas e Guaxupé. (Jornal do Sudoeste – SS Paraíso)

Doença investigada no Norte

O município de São Francisco, localizado na Região Norte de Minas Gerais, enfrenta uma situação crítica de saúde pública após o surgimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de origem inicialmente desconhecida, que já resultaram em duas mortes. Diante da gravidade, o prefeito Paulo Miguel (PSD) decretou estado de emergência em saúde pública.A decisão, segundo o documento, baseou-se no crescimento repentino de casos respiratórios graves, na baixa cobertura vacinal da população. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

R$ 2 milhões em guloseimas

A publicação de um processo licitatório da Prefeitura de Caratinga para aquisição de guloseimas no valor estimado de até R$ 2 milhões gerou repercussão nas redes sociais. O edital prevê o registro de preços para a compra de balas, pirulitos, paçocas, pipocas, doces sortidos e outros produtos que irão abastecer ações de diversas secretarias municipais. Apesar das críticas, a Prefeitura argumenta que a licitação está sendo mal interpretada. Segundo o secretário municipal de Planejamento e Fazenda Márcio Xavier, o valor é apenas uma estimativa para registro de preços e não representa uma compra imediata. (Diário de Caratinga)

