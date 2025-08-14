Foto: Felipe Couri/TM





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Justiça exige segurança em ferrovia

A Justiça Federal condenou a concessionária MRS Logística a adotar uma série de medidas de segurança em trechos ferroviários que cortam áreas urbanas dos municípios de Simão Pereira, Santana do Deserto e Matias Barbosa. A decisão, da 2ª Vara Federal de Juiz de Fora, atende pedido do Ministério Público Federal (MPF) e obriga a empresa a realizar intervenções como a readequação da sinalização, a instalação de barreiras físicas e a redução da velocidade dos trens. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/24-07-2025/justica-mrs-medidas-seguranca.html





Valadares terá “Procon Minas Integrado”

O Procon-MG lançará na próxima segunda-feira, 28, em Governador Valadares, o projeto Procon Minas Integrado. A iniciativa é do Ministério Público de Minas Gerais com objetivo de ampliar e descentralizar o atendimento ao consumidor em todas as regiões do estado. O Procon Minas Integrado tem como principal meta a instalação de novos postos de atendimento em municípios que ainda não contam com o serviço. A proposta é facilitar a resolução de conflitos entre consumidores e fornecedores. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/valadares-sedia-lancamento-do-projeto-procon-minas-integrado/





Acesso da MG 050 receberá obra

A pressão exercida por moradores, empresários e o próprio prefeito Marcelo Moraes, diante da demora para o início das obras da alça de acesso entre aAMG-050 e o bairro Cidade Industrial, em São Sebastião do Paraíso, surtiu efeito. Representantes da Concessionária Nascentes das Gerais – Via Appia, em reunião com a Prefeitura, anunciaram o início da obra para o dia 29. A planilha foi aprovada e o valor da obra gira em torno de R$ 5,5 milhões. (Jornal do Sudoeste – SS Paraiso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=219594



Caminhões abordados na BR 116

A Prefeitura de Teófilo Otoni, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participou na manhã desta quarta-feira, 23 de julho, do evento “Comando de Saúde”, realizado pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o Sest Senat, universidades Doctum e AlfaUnipac, na BR 116. Na ação, foram abordados caminhoneiros em frente ao posto da PRF, sendo convidados para se beneficiarem das ações preventivas de saúde: aferição de pressão arterial, glicemia e testes rápidos de hepatite e HIV. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=30623





Uberaba que tirar imóveis do Propag

Governo da prefeita Elisa Araújo articula junto ao governo de Minas a exclusão de imóveis atualmente cedidos ao Município, do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas (Propag). O chefe de Gabinete da Prefeitura de Uberaba, Caio Presotto, e o secretário de Serviços Urbanos e Obras, Pedro Arduini, estiveram em Belo Horizonte para tratarem da questão. Em maio passado, o governo de Minas incluiu 343 bens públicos que podem ser transferidos à União como forma de abatimento da dívida do Estado. Quatro imóveis localizados em Uberaba entraram na lista. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/politica/prefeitura-tenta-impedir-que-imoveis-de-uberaba-sejam-usados-para-pagar-divida-de-minas-1.527798





Definida data do Festival da Linguiça

A Prefeitura anunciou que a 17ª edição do Festival da Linguiça será realizada nos dias 9 e 10 de agosto, no Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular). Criado em 2006, o festival se tornou uma das principais celebrações culturais e gastronômicas da cidade, reunindo moradores e visitantes em torno da culinária típica, atrações musicais e atividades para toda a família. O Festival promete dois dias de muito sabor, cultura e diversão. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/festival-da-linguica-ja-tem-data-definida-evento-ira-acontecer-nos-dias-9-e-10-de-agosto/