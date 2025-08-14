Foto: Mateus Zerbini/Arquivo Diário







COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Transporte é reajustado em Uberlândia

A passagem de ônibus em Uberlândia será reajustada para R$ 5,70 a partir do próximo sábado, 26. A nova tarifa representa um aumento de quase 27% em relação ao valor atual, de R$ 4,50, que ficou congelado por cinco anos sem reajuste. De acordo com o Município, o novo valor representa somente parte da tarifa técnica real apurada para manter a qualidade e desenvolvimento do sistema, cuja média é de R$ 9,40, em 2025. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/38499/passagem-de-onibus-reajustada-r-570-uberlandia





TJ suspende lei municipal

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal e a Prefeitura Municipal de Patrocínio não poderá mais negar serviços ou atendimento a contribuintes que não estejam em dia com suas obrigações fiscais. Até então, era vedado o direito do contribuinte de receber valores do Município caso estivesse em débito, impedindo até mesmo a participação em pregões ou processos licitatórios. Esta proibição foi agora declarada inconstitucional. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/vitoria-para-o-contribuinte-patrocinense-lei-150-que-bloqueava-servicos-municipais-por-divida-e-declarada-inconstitucional





Capitólio recebe Salão Náutico

Começa nesta quinta-feira, 24, e prossegue até domingo, 27 de julho, o Salão Náutico Capitólio 2025, evento que promete reunir apaixonados por náutica, turismo e inovação no coração do Mar de Minas. Com expectativa de receber 10 mil visitantes e movimentar mais de R$ 30 milhões em negócios, o Salão apresentará mais de 50 embarcações em exposição, desde lanchas de alta performance, veículos, aeronaves e até soluções inovadoras para o mercado náutico. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/evento-em-capitolio-espera-10-mil-visitantes-e-movimento-de-mais-de-r-30-milhoes





Fabriciano lidera ranking

Coronel Fabriciano celebra mais um marco histórico no setor cultural. Com 17,03 pontos, a cidade alcançou a maior pontuação da região, superando municípios vizinhos como Ipatinga (13,70), Santana do Paraíso (12,47) e Timóteo (10,85). A pontuação foi divulgada em caráter provisório pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o Iepha/MG, e reflete o fortalecimento das políticas públicas de preservação e valorização do patrimônio cultural promovidas pela Diretoria de Cultura. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/4574/cel-fabriciano-lidera-ranking-regional-com-nota-recorde-no-icms-cultural-2026





Poços combate planta parasita

A Secretaria de Serviços Públicos iniciou uma ação intensiva de poda e manutenção das árvores da cidade, aproveitando o período mais propício do ano para esse tipo de trabalho. As equipes estão espalhadas por diversos setores de Poços de Caldas, realizando a retirada de ervas daninhas, ervas-de-passarinho e outras plantas parasitas que comprometem a saúde das árvores urbanas. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/07/23/prefeitura-realiza-acao-intensiva-para-combater-as-plantas-parasitas-na-arborizacao-urbana/





Presídio ganha extensão de escola

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública inaugurou no Presídio de Varginha o segundo endereço da Escola Estadual Professora Aracy Miranda, construído dentro da unidade prisional. O local tem capacidade para atender 80 presos e recebeu um investimento de R$ 87,5 mil. De acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, a disponibilidade de estudo dentro das unidades prisionais é um dos principais eixos da ressocialização em Minas Gerais. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/pres%C3%ADdio-de-varginha-inaugura-extens%C3%A3o-da-escola-estadual-para-detentos