Produção de minério recua 4,4%

A Vale registrou uma produção em Minas Gerais no primeiro semestre deste ano de 60,8 milhões de toneladas de minério de ferro. Em relação à igual intervalo de 2024, o volume recuou 4,4%. Os dados constam no relatório divulgado pela empresa nesta terça-feira, 22. O Sistema Sul, que abrange as operações de Vargem Grande e Paraopeba, foi o responsável pelo resultado negativo, ao produzir 23,7 milhões de toneladas, quantidade 10,9% inferior. Por sua vez, o Sistema Sudeste, que compreende os complexos de Itabira, Minas Centrais e Mariana, apresentou uma leve alta de 0,3%, produzindo 37,2 milhões de toneladas. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/producao-vale-minas-gerais-recua-primeiro-semestre/?utm_source=home&utm_medium=positionclick&utm_campaign=1&utm_content=economia





População contra privilégios na Câmara

O abaixo-assinado intitulado “Exija o Fim dos Privilégios Excessivos dos Vereadores Arcoenses” está circulando nas redes sociais desde 07 de julho, por iniciativa da enfermeira Divina Maria da Silva (Diva), de 54 anos. Em texto postado nesta terça-feira (22), ela informa que o abaixo-assinado já conta com quase 250 apoiadores assinantes. Agora à tarde já são 251. O movimento é contrário ao aumento de diária, reajuste de salário de servidor e contra a transgressão dos princípios da administração pública, por ocasiões de licitações, contratações etc. (Correio do CentroOeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/manifestacao-pelo-fim-de-privilegios-na-camara-de-arcos-ja-tem-251-apoiadores





Instituto será transformado em hospital

O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, anunciou a transformação do Instituto Maria Modesto de Uberaba em hospital geral, com a abertura de 25 vagas para atendimento a pacientes de diversas especialidades. Conforme o secretário, algumas adaptações serão realizadas para atender o reposicionamento daquela unidade de saúde, que permanecerá atendendo pacientes psiquiátricos. Baccheretti estima que o Estado destinará pelo menos R$120 mil mensais para custeio do novo hospital. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/politica/maria-modesto-sera-transformado-em-hospital-geral-com-25-leitos-1.526164





Pouso Alegre terá bacharelado de IA

A Universidade Federal de Itajubá (Unifei) anunciou a criação de um novo campus em Pouso Alegre, junto com a implantação do curso de Bacharelado em Inteligência Artificial. O novo campus será instalado no bairro Santa Rita, no mesmo espaço onde a Prefeitura de Pouso Alegre constrói o Pouso Hub, centro voltado à tecnologia, inovação e empreendedorismo. Segundo a Unifei, o objetivo é transformar o local em um polo de referência em desenvolvimento tecnológico, estimulando a formação de profissionais em inteligência artificial e a criação de novos negócios na região. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/2311/pouso-alegre-prepara-receber-campus-focado-inteligencia





Paraisense eleita Miss Rodeio de Barretos

A paraisense Natália Ribeiro conquistou o título de Miss Rodeio Brasil 2025. A final do concurso foi exibida neste domingo, 20 de julho, pelo canal BRttvMAX e também no YouTube oficial do evento. A novidade desta edição foi o formato de reality show, com provas e desafios gravados nos dias 14 e 15 de julho no Parque do Peão, em Barretos. O também paraisense, Jonathan Mistieri de igual maneira teve lugar de destaque no concurso, classificando-se em terceiro lugar como Mister Sertanejo Brasil 2025. (Jornal do Sudoeste – SS Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=219576





MoC receberá Conexão Industrial

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, e o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico e Similares do Norte de Minas, em parceria com o Sebrae MG, finalizam os preparativos para a segunda edição do Conexão Industrial Norte 2025, que acontecerá em agosto, em Montes Claros. Faltando menos de 30 dias para o maior evento B2B do Norte de Minas, o Conexão já está com todos os estandes esgotados e promete ser um marco no fortalecimento de negócios na região. O evento, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de agosto de 2025, contará com 17 indústrias âncoras confirmadas, além de 3 instituições financeiras e mais de 50 empresas fornecedoras já inscritas nas rodadas de negócios. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/esta-chegando-o-segundo-conexao-industrial-norte-maior-evento-b2b-da-regiao/