Justiça determina que candidatos devolvam verbas

Charlles Evangelista, Júlio Delgado e Margarida Salomão, candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora em 2024, estão sendo ordenados pela Justiça Eleitoral a devolver valores ao Tesouro Nacional, referentes às campanhas. Os respectivos candidatos a vice, Gilmar Garbero, Débora Lovisi e Marcelo Detoni, também estão inclusos nas decisões. A decisão foi anunciada na última quarta-feira, 16, pela juíza eleitoral Liliane Bastos Dutra que emitiu a sentença referentes à transferência de recursos financeiros originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do Fundo Partidário para candidatos a vereadores. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/18-07-2025/justica-charlles-julio-margarida-tesouro-nacional.html





Suspeito de matar professor já em liberdade

No dia 29 de maio de 2025, o professor Jhonathan Silva Simões, de 31 anos, foi morto a tiros ao chegar em casa, em Formiga. O suspeito do crime é seu ex-noivo, que após atirar, fugiu do local. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado pelo inconformismo com o término do relacionamento homoafetivo. Ele foi indiciado e após ter mandado de prisão preventiva expedido, o suspeito foi preso e teve sua prisão convertida em preventiva. Mas, recentemente, a Segunda Câmara Criminal do TJMG concedeu habeas, a prisão foi substituída por medidas cautelares, e foi expedido o alvará de soltura. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/tjmg-determina-que-suspeito-de-matar-jhonathan-silva-simoes-seja-colocado-em-liberdade/





Parceria emprega aprendizes

O Minas Tênis Clube e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) oficializaram uma nova fase da parceria iniciada em 2025, que visa empregar cerca de 50 jovens aprendizes de Belo Horizonte a partir de setembro, promovendo impacto social e desenvolvimento de novos talentos. Os jovens atuarão no clube com carga horária de 4 horas diárias, divididas entre atividades práticas no Minas e aulas teóricas na CDL/BH e devem cursar ou ter concluído o Ensino Médio. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/atualidades/parceria-entre-instituicoes-mineiras-busca-empregar-jovens-da-grande-bh/





Cemig no Festival de Cultura

A Cemig apresenta o 9º Festival de Cultura e Cozinha Mineira do Cerrado, que acontece gratuitamente entre os dias 24 e 27 de julho no Espaço Cultural de Patrocínio, com uma programação que reúne gastronomia típica, música, arte e manifestações culturais da região. Realizado pela Associação Cultural ACIP/CDL e considerado um dos maiores eventos do interior de Minas, o festival valoriza as tradições do Cerrado Mineiro e conta com o apoio do Governo do Estado, reforçando o compromisso da Cemig com a descentralização e democratização do acesso à cultura. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/cemig-apresenta-o-9o-festival-de-cultura-e-cozinha-mineira-do-cerrado-em-patrocinio





Araguari amplia acesso à saúde bucal

O projeto “Prevenir para Sorrir”, desenvolvido em Araguari pelas Secretarias Municipais de Saúde e Educação, tem ampliado o acesso à saúde bucal nas escolas por meio de ações preventivas e educativas. A iniciativa acompanha os estudantes desde os primeiros anos até a adolescência, promovendo hábitos saudáveis de higiene bucal de forma lúdica e eficaz, e também alcança outras instituições como os CAPS. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/prevenir-para-sorrir-araguari-amplia-acesso-a-saude-bucal-com-projeto-de-prevencao-nas-escolas/





Arcos espera escola do Sesi

O Sesi (Serviço Social da Indústria) estuda a instalação de uma nova escola em Arcos, Minas Gerais, e está analisando a aquisição de imóveis na cidade para viabilizar o projeto. A informação foi confirmada pela assessoria da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Caso se concretize, a unidade fará parte da rede de 46 escolas SESI já existentes no estado, que oferecem ensino da Educação Infantil ao Ensino Médio, com foco em inovação, pensamento crítico, criatividade e preparação para o mercado de trabalho. (Correio Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/possibilidade-de-instalacao-de-escola-do-sesi-em-arcos





Prefeitura instala Escola de Governo

A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, numa parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), realizou evento, na quinta-feira, 17 de julho, para a Aula Inaugural da Escola Municipal de Governo, com presença do diretor da Escola de Contas e Capacitação do TCE-MG, Rodrigo Marzano Antunes Miranda. O foco da capacitação, que teve participação de todo secretariado municipal e assessores, é melhorar a prestação do serviço público aos cidadãos. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=30595