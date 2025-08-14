Foto: Divulgação/JA



Empresa mineira conquista mais mercado

A Avivar Alimentos conquistou mais um marco em sua trajetória de expansão internacional. Pela primeira vez, a empresa realiza exportações para o Benin, país localizado na costa oeste da África Ocidental, consolidando sua presença em 39 mercados ao redor do mundo. Esse embarque representa não apenas o fortalecimento da presença da marca no continente africano, mas também um passo estratégico para ampliar parcerias comerciais em novos territórios. (Jornal Agora – Divinópolis)

Viçosa terá serviços para doenças raras

O Governo de Minas anunciou, na última quarta-feira, 16 de julho, que Viçosa receberá novos serviços para doenças raras através da Unidade de Atenção Especializada (Uaes) da Universidade Federal de Viçosa (UFV). A medida faz parte da ampliação da Política Estadual de Doenças Raras, que contempla mais quatro cidades. Segundo o governo estadual, 794 moradores viçosenses serão beneficiados pelos serviços. Os atendimentos incluirão avaliação clínica, aconselhamento genético e exames especializados. (Folha da Mata – Viçosa)

Sete Lagoas lança mascote

A fachada do Casarão Nhô Quim Drummond se transformou em uma grande tela de cinema na noite da última terça-feira, 15 de julho, para marcar o lançamento oficial do mascote Zaca, criado pela Prefeitura de Sete Lagoas em homenagem ao inesquecível trapalhão Zacarias - um emocionante tributo ao humorista Mauro Faccio Gonçalves, sete-lagoano que ganhou projeção nacional ao integrar o grupo Os Trapalhões. “Com muito or- gulho, apresentamos o Zaca, mascote oficial da Prefeitura de Sete Lagoas! Ele chega para ser o embaixador oficial de Sete Lagoas”, destacou o prefeito Douglas Melo. (Diário de Sete Lagoas)

Circuito de Dança no Festival de Mariana

O Circuito Mineiro de Dança integra, até 20 de julho, o tradicional Festival de Inverno de Mariana. O projeto leva oficinas e apresentações gratuitas à Praça Gomes Freire, ao Cine Teatro Municipal e a escolas municipais da cidade, buscando envolver todas as faixas etárias em atividades que exercitam a expressão corporal e apresentam a força e diversidade da cultura local. Além de Mariana, o Circuito Mineiro de Dança ainda chega neste ano em Belo Horizonte, 27 e 28 de setembro; Nova Lima, 11 e 12 de outubro; e Jeceaba, 25 e 26 de outubro. (Portal RCWTV – Juiz de Fora)

Araxá terá atendimento pioneiro em MG

Araxá será o primeiro município de Minas Gerais a implantar um Centro Integrado de Atendimento (CAI) voltado à proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O projeto, pioneiro no estado, foi oficialmente apresentado durante reunião na sede da Prefeitura, com a presença de representantes do Executivo, Judiciário, Ministério Público e instituições da rede de proteção. Em conformidade com Lei Federal, o CAI reunirá, em um único espaço, uma equipe multidisciplinar capacitada para prestar atendimento humanizado. (Jornal Integração – Araxá)

Brumadinho doa cestas nas férias

Com o objetivo de assegurar o cuidado aos alunos e a segurança alimentar durante o período de recesso escolar, a Prefeitura de Brumadinho vem realizando a entrega de cestas básicas completas em todas as escolas do município, desde a sede até a zona rural. No total serão distribuídos mais de 6 mil kits de alimentação de forma gratuita. Cada cesta é composta por mais de 21 itens essenciais, como arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, biscoitos e sal, pensados estrategicamente para atender todas as famílias. (Portal MG News – Brumadinho)

Circuito dos Escritores em Formiga

A Prefeitura, por meio das Bibliotecas Públicas Municipais, divulgou nesta quinta-feira, dia 17, a programação do Circuito dos Escritores Formiguenses deste ano. O evento começará na próxima segunda-feira, dia 21, com o lançamento do livro “Minhas lembranças não são só de infância”, de Fabrícia Ribeiro Gontijo, e será encerrado no dia 27, com o Projeto Cantando a Vida, que terá show do Padre Fábio de Melo. Segundo a programação, durante a semana, outras obras literárias serão lançadas, todas em solenidade na Biblioteca Dr. Sócrates Bezerra de Menezes. (O Pergaminho – Formiga)

