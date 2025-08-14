Foto: Divulgação Codemge





Teófilo Otoni faz Feiras de Pedras Preciosas

A Feira Internacional de Pedras Preciosas (FIPP), realizada no Expominas, e a Feira de Pedras Preciosas e Semipreciosas, na Praça Tiradentes, que tiveram início na terça-feira, 15 de julho, seguem até este sábado, 19. Com a grande movimentação na cidade, com visitantes do Brasil e de vários outros países, os órgãos de segurança pública reforçaram seus efetivos, e têm atuado em ações conjuntas com os organizadores dos eventos, e com a Prefeitura Municipal. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Sociedade Rural comemora nova lei

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada dessa quinta-feira (17), o projeto de lei que estabelece novas regras gerais para o licenciamento ambiental no Brasil. O texto segue agora para sanção presidencial e é considerado um dos marcos mais relevantes para o desenvolvimento de empreendimentos produtivos com mais agilidade. A nova proposta cria modelos mais eficientes de licenciamento, como a Licença Ambiental Especial (LAE) e a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), com procedimentos simplificados, prazos reduzidos e prioridade para empreendimentos estratégicos ao país. A Sociedade Rural de Montes Claros celebrou a aprovação do projeto, avaliando-o como uma vitória do diálogo entre os setores produtivo, ambiental e político. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

MPs cobram ações contra poluição

O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público de Contas de Minas Gerais (MPC-MG) emitiram recomendações conjuntas à Prefeitura de Contagem e à Copasa para reforçar o combate à poluição da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. O reservatório, tombado como patrimônio cultural em níveis federal, estadual e municipal, continua sendo alvo de despejos de esgoto e resíduos sem tratamento. (Por Dentro de Minas – Belo Horizonte)

ExpoAgro arrecada alimentos

A ExpoAgro GV 2025, que aconteceu no Parque de Exposições José Tavares Pereira, em Governador Valadares, consolidou-se também como um exemplo de responsabilidade social. Durante os dez dias de programação, a entrada do público pôde ser feita por meio da meia entrada social, em que visitantes doaram 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite em troca do ingresso com valor reduzido. O resultado foi expressivo: 10,5 mil litros de leite e 9,5 toneladas de alimentos foram arrecadados. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Estação restaurada em Varginha

A Estação Ferroviária de Varginha, tombada como Patrimônio Cultural do Município desde 2000, está em processo de revitalização desde junho. O prédio, que abriga a Fundação Cultural e sedia eventos como o 5ª da Boa Música e a Exposição Nacional de Orquídeas, recebe melhorias estruturais e visuais, incluindo pintura externa, reparos em fissuras e remoção do boulevard instalado em 2015 para ampliar o espaço de eventos. (O Debate – Varginha)

Pedágio reajustado no Sul de Minas

A EPR Vias do Café anunciou que, a partir das 0h do sábado, dia 26, entram em vigor os novos valores das tarifas de pedágio nas praças sob sua administração, conforme deliberação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra), publicada no Diário Oficial do Estado do dia 12 de julho de 2025. A atualização está prevista no contrato de concessão e garante a continuidade dos serviços de operação, manutenção e investimentos nas rodovias. (Folha Regional – Muzambinho)

