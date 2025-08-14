Foto: Divulgação





Acordo impulsiona reciclagem de carbono

A CBMM de Araxá, líder global na produção e comercialização de produtos de Nióbio, e a Universidade de Birmingham, no Reino Unido, anunciaram o desenvolvimento de um projeto conjunto focado em tecnologia de reciclagem de carbono para a produção de aço com menos emissões, contribuindo diretamente para os esforços de descarbonização da indústria. A iniciativa visa transformar o dióxido de carbono (CO?) gerado por processos industriais de alto consumo energético — baseados na queima de combustíveis fósseis — em um insumo reutilizável. (Carin.net – Araxá)

Itabirito terá pátios de parada

Foi sancionada em Itabirito a Lei Municipal nº 4.290, que autoriza o Poder Executivo a destinar terrenos públicos para a criação de pátios de parada e estacionamento de caminhões e carretas. A medida tem como objetivo principal melhorar o fluxo viário da cidade, coibir o estacionamento irregular de veículos pesados e oferecer mais segurança e estrutura aos motoristas. A legislação busca equilibrar as demandas do transporte de cargas com a qualidade de vida urbana, contribuindo para uma cidade mais organizada e segura. (O Liberal – Ouro Preto)

Pouso Alegre terá 176 moradias

Foi publicada nesta segunda-feira, 14, a Chamada Pública que tem como objetivo selecionar uma empresa de construção civil interessada em participar do processo de contratação, por meio da Caixa Econômica Federal ou outra instituição financeira autorizada. A chamada pública representa mais uma etapa do processo de viabilização das 176 novas unidades habitacionais anunciadas pela Prefeitura de Pouso Alegre, que se somam aos 100 apartamentos já em construção no bairro Jardim São Fernando, totalizando 276 moradias populares destinadas a famílias de baixa renda no município. (Pouso Alegre em Foco)

Filarmônica de Minas em Valadares

Neste próximo sábado, 19, a Cemig, com o apoio da Prefeitura de Valadares, traz à cidade a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para um concerto ao ar livre na praça da Estação a partir das 20h. O programa da apresentação, que será gratuita e com interpretação em Libras, é composto por dez peças, executadas por 90 músicos brasileiros e estrangeiros, que vão do repertório erudito ao popular, internacional e nacional. A regência está a cargo do maestro paulista José Soares, regente associado da Filarmônica de Minas Gerais. (Portal Vemvegv – Governador Valadares)



TRE cassa prefeito de Vieiras

Durante a sessão da última quarta-feira, 09, a Corte Eleitoral mineira cassou o diploma do prefeito de Vieiras, Ricardo Maia. O TRE confirmou a sentença da 187ª zona eleitoral que reconheceu o abuso de poder político e econômico e a prática de condutas vedadas pela legislação eleitoral, durante a campanha para as Eleições 2024. Apesar da decisão, o processo ainda cabe recurso. Conforme determinado pela Corte, os cassados permanecem no cargo até o julgamento de eventuais embargos de declaração, quando as decisões deverão ser executadas, com o afastamento do prefeito e vice e a marcação de novas eleições. (Gazeta de Muriaé)

Araguari tem Arena Minas Urbano

Foi inaugurada nesta terça-feira, 15 de julho, a Arena Minas Urbano em Araguari, marcando o início da programação oficial do projeto que transforma espaços públicos em polos de cultura, arte e convivência. Instalada na Praça Getúlio Vargas, a estrutura recebe até o dia 19 uma agenda intensa e gratuita de oficinas, apresentações, rodas de conversa, dança e música, abertas para todas as idades. A iniciativa, realizada em parceria com órgãos públicos e coletivos culturais, reafirma o compromisso de levar arte e cidadania aos territórios urbanos de Minas Gerais. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Projeto científico em Patos

Teve início neste mês um projeto de pesquisa vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) do Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam). A iniciativa é coordenada pelo professor Dr. Luiz Flávio Nepomuceno do Nascimento e executada pelo aluno Murilo Soares Marra, do 9º período do curso de Medicina Veterinária. Intitulado “Estudo Comparativo de Dois Protocolos de Transferência de Embriões em Fêmeas Bovinas no Município de Patos de Minas – MG”, o projeto visa avaliar a eficácia de dois protocolos de transferência de embriões bovinos (frescos e congelados) da raça Nelore. (Folha Patense)

